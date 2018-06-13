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С глазу на глаз: к Путину на футбол приедет генсек ООН

2.7тЧитать новость на украинском

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен на следующей неделе провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и посетить матч Чемпионата мира по футболу в РФ.

Он будет находиться в Москве 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с головой Русской православной церкви патриархом Кириллом, передает "Радио Свобода".

Во время двухдневного визита Гутерриш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией (бывшим премьером которой он является) и Марокко.

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По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антонио Гутерриш не раз заявлял, что в международных отношениях начался период новой холодной войны.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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