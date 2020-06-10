С гиперзвуковой ракетой США произошло ЧП во время испытаний

В США во время испытаний новая гиперзвуковая ракета чуть не улетела в свободный полет.

Инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС, передает Aviation Week.

Ракета якобы случайно отделилась от самолета-носителя В-52 во время летного испытания. Полагают, что авария произошла на полигоне на суше, а не над Тихим океаном.

Гиперзвуковая ракета rg.ru

"Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются", – сообщает издание.

Отмечается, что программа HAWC уже отстает от плана на несколько месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что США располагают спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.

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