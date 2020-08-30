С днищем, Саша: белорусы принесли имениннику Лукашенко гроб, венки и тыквы. Фоторепортаж
Во время акций протеста в Беларуси их участники поздравили Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, с днем рождения. Ему исполнилось 66 лет.
Участники акций 30 сентября несли не только бело-красно-белые флаги и лозунги, но и подарки для диктатора. Среди них было много тыкв, которые оставили возле президентской резиденции девушки.
Кроме того протестующие принесли на шествие большой гроб на котором было написано : "Здесь покоится диктатура".
К посольству Беларуси в Париже принесли макет автозака, за зарешечеными окнами которого видны лица Лукашенко и белорусских чиновников, а за рулем – Светлана Тихановская
Белорусы Москвы принести к посольству венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток". Так Лукашенко называл участников протестных акций. Траурные венки оставили участники акции и под резиденцией Лукашенко в Минске.
Протестующие также несли макет большого таракана. Именно с этим насекомым часто сравнивают Лукашенко.
Кроме того, участники акции выкрикивали разные кричалки. Наиболее популярными были: "С днем рождения, крыса!" и "Чтоб ты сдох!"
В Могилеве люди скандировали: “Саша, выпей чаю – Путин угощает”.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 30 августа, в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд. Ему исполнилось 66 лет.