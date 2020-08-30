С днищем, Саша: белорусы принесли имениннику Лукашенко гроб, венки и тыквы. Фоторепортаж

Во время акций протеста в Беларуси их участники поздравили Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, с днем рождения. Ему исполнилось 66 лет.

Участники акций 30 сентября несли не только бело-красно-белые флаги и лозунги, но и подарки для диктатора. Среди них было много тыкв, которые оставили возле президентской резиденции девушки.

Кроме того протестующие принесли на шествие большой гроб на котором было написано : "Здесь покоится диктатура".

Протестующие принесли на шествие большой гроб Радио Свобода – Беларусь

К посольству Беларуси в Париже принесли макет автозака, за зарешечеными окнами которого видны лица Лукашенко и белорусских чиновников, а за рулем – Светлана Тихановская

К посольству Беларуси в Париже принесли макет автозака. Telegram-канал NEXTA

Белорусы Москвы принести к посольству венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток". Так Лукашенко называл участников протестных акций. Траурные венки оставили участники акции и под резиденцией Лукашенко в Минске.

Белорусы Москвы принести к посольству венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток". TUT.by

Протестующие также несли макет большого таракана. Именно с этим насекомым часто сравнивают Лукашенко.

Протестующие несли макет большого таракана. TUT.by

На акции было много разных тыкв для Лукашенко TUT.by

Лукашенко поздравили "с днищем" TUT.by

Кроме того, участники акции выкрикивали разные кричалки. Наиболее популярными были: "С днем рождения, крыса!" и "Чтоб ты сдох!"

В Могилеве люди скандировали: “Саша, выпей чаю – Путин угощает”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 30 августа, в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд. Ему исполнилось 66 лет.