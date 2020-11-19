С COVIID-19 госпитализированы Афинский и Албанский архиепископы, Сербский патриарх – в тяжелом состоянии

С коронавирусом госпитализированы предстоятели православных церквей Сербии, Греции и Албании.

Сербский патриарх Ириней заразился еще в начале ноября, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Сербской православной церкви.

Отмечается, что состояние здоровья главы церкви ухудшилось 19 ноября. Врачи сказали, что оно сложное, но стабильное.

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий на своей странице в Facebook уточнил, что 90-летний Сербский патриарх заразился после богослужений, связанных с погребением умершего от коронавируса митрополита Черногорского Амфилохия.

Также он добавил, что с диагнозом COVID-19 госпитализированы Афинский архиепископ Иероним, предстоятель Элладской православной церкви, и архиепископ Албанский Анастасий, глава Албанской православной церкви.

Они оба находятся в одной больнице. У Иеронима легкие симптомы, данных о состоянии Анастасия нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом переболел 91-летний почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Он рассказал, как провел две недели в реанимации.