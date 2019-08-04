"С болью покончено": супруга Башара Асада сделала признание о страшной болезни

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма после года лечения победила онкологию.

"Боль от рака встретилась с болью от войны, и я превратила его из болезни, которую некоторые считают концом жизни, в путешествие жизни... Со всей этой болью и усталостью покончено... К счастью, я целиком поборола рак", — сказала она в интервью журналистам SANA.

Известно, что у Асмы Асад был рак молочной железы. Она призвала других женщин ежегодно проводить обследования.

Асма Асад и президент Сирии Башар Асад Fox News

"Посмотрите на меня как на пример и не бойтесь", – добавила жена президента Сирии.

В своем выступлении она также заявила, что от всего сердца желает выздоровления всем пациентам и просит бога о мире и процветании сирийского государства.

44-летняя Асад предстала перед журналистами с короткими волосами и в длинном белом платье. За прошедший год было опубликовано много ее фотографий, на которых она выглядит очень худой и носит головной убор.

Асма Асад (справа) Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно британский политик Брукс Ньюмарк рассказал, почему президент России Владимир Путин дружит с Сирией и ее диктатором Башаром Асадом.

Ранее в Евросоюзе пришли к выводу, что Россия участвует в сирийской войне ради финансовой прибыли, а все иные краткосрочные перспективы в этой стране Кремль уже достиг.

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