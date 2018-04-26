В армии США предрекли катастрофу из-за смертельного оружия России

Россия передает системы ПВО С-300 не Сирии, а Ирану, тем самым провоцируя израильтян и иранцев на прямое столкновение.

В комментарии "Обозревателю" капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах выразил недоумение передачей России зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Сирии, так как единственные самолеты, против которых и работает вооружение, это израильские.

"Эти С-300 не работают против томагавков, против ракет, которые запускаются с подводных лодок или с кораблей, это ПВО против самолетов. Коалиция там полетала один раз 2 часа, и она не залетала на территорию Сирии. Но там часто находятся израильтяне", – говорит Табах, добавляя, что кроме, как израильских самолетов в Сирии сбивать нечего.

При этом офицер США не понимает дружескую политику Израиля по отношению к России.

"Сначала они агрессивно говорят, что мы не дадим, мы уничтожим, потом сказали, что уничтожим, если это будет передано сирийцам, а Либерман (министр обороны Израиля, - Ред.) вообще сказал, что если будет использовано против ихней авиации. Что-то это не звучит, как от израильтян, которых я знал, которые ничего не говорили и что-то разбомбили. А тут говорят и не очень агрессивно, как будто не хотят расстраивать Россию", – пояснил он.

Табах высказал свое мнение относительно того, зачем же Россия передает Сирии ЗРК С-300.

"По-взрослому мы понимаем, что эти ракеты будут переданы не Сирии, а Ирану, потому что Сирии, как таковой, уже не существует, там существует Иран, там базы россияне помогают строить Ирану, которых бомбят израильтяне", – считает американский военный.

По мнению офицера, Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение

"С моей точки зрения, огромная опасность, что Израиль войдет в прямой конфликт с Ираном. Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение поставляя современное оружие Сирии, то есть Ирану. У меня очень такое плохое предчувствие, что у Израиля и Ирана будет прямое столкновение, и это будет благодаря России", – говорит он.

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Табах объясняет, что Россия создает очередную катастрофу с целью заставить мировое сообщество сесть за стол переговоров и иметь свой рычаг влияния.

"Только тут намного серьезнее, тут сцепятся такие силы, тут нарушится мировой баланс, потому что мусульманский мир не сможет принять сторону Израиля, если даже захочет, потому примет сторону очень опасного Ирана. А у Израиля огромная военная мощь. Это столкновение будет очень опасное", – отметил американский офицер.

Как ранее сообщал "Обозреватель", зенитно-ракетные комплексы С-300, если они будут поставлены Россией в Сирию, не способны существенно укрепить противовоздушную оборону сил Башара Асада.