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31 мая • обновлено в 08:41
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Рынок в Ухане ни при чем: Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19

1.7т
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В Центре по контролю и профилактике болезней Китая подтвердили, что коронавирус (COVID-19) появился не на рынке города Ухань.

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Как пишет Daily Mail, такое признание сделал директор Центра Гао Фу.

Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса

Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса

"Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов мог появиться вирус, но теперь рынок больше похож на жертву", – заявил он.

По словам Гао, в анализах животных, взятых на рынке Уханя, не было следов вируса, но они были в нескольких других пробах, в том числе в пробах сточных вод.

Таким образом ученый предположил, что вирус существовал задолго до появления на уханьском рынке.

Также Гао отметил, что коронавирус нового типа стал седьмым среди коронавирусов, которые могут заражать людей, однако поведение этого вируса не похоже на все остальные.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше исследований подтверждают вывод Центра. Ученые предполагают, что вирус циркулировал в Ухане до того, как были зарегистрированы первые случаи.

Опубликованные в январе исследования показали, что первый человек с положительным результат на коронавирус, вероятно, заразился около 1 декабря 2019 года, а симптомы появились 8 декабря.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
исследование вирус
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