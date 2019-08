Рынки рухнули! Трамп пошел на радикальный шаг в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и призвал отечественные компании срочно искать альтернативу рынку КНР.

Соответствующие публикации, которые и всполошили США, появились в пятницу, 23 августа, на странице главы государства в Twitter.

"Наша страна тупо потеряла триллионы долларов из-за кражи Китаем нашей интеллектуальной собственности. И они хотят продолжать. Я не позволю этому случиться! Нам не нужен Китай!" – написал Трамп.

Трамп пошел на радикальный шаг против Китая kp.ru

Он отдал приказ больше не сотрудничать с китайскими компаниями и найти им американскую альтернативу.

"Наша экономика, благодаря достижениям за последние 2,5 года намного больше, чем экономика Китая. Мы будем продолжать в том же духе!" – подчеркнул Трамп.

Кроме того, стало известно, что Китай увеличит ставки импортной пошлины на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов США.

До сих пор правительство Китая отказывалось от повышения ставок таможенных пошлин на товарные группы, которые завозятся из США, расценивая это как жест доброй воли американцам и намерение договориться во время торговых переговоров с Вашингтоном.

Трамп же быстро отреагировал и пообещал ответить на действия Китая уже "вечером" и созвал экстренное совещание.

Примечательно, что в США уже заговорили об проблемах на биржах. По данным телеканала CNBC, индекс Dow Jones упал на 1,82% до 25774,78 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,95% до 2865,94 пункта, а технологический NASDAQ рухнул на 2,33% до 7805.49 пункта.

Кроме того, из-за конфликта США с Китаем ускорили падение и котировки нефти. Октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне по $58,76 за баррель – это на $1,16 (1,94%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Октябрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,59 (2,87%) – до $53,76 за баррель.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Ранее OBOZREVATEL писал, что торговая война между США и Китаем может стать катастрофой для всей мировой экономики.

