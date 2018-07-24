Рыбный апокалипсис: уникальное явление на Тайване поразило сеть

Житель Тайваня и рыбак Лу Цзингвей стал свидетелем удивительного феномена – он ещё не успел вывести судно из порта Биша в Тайбэе, как тысячи сардин стали сами запрыгивать к нему на борт.

Изумлённый рыбак опубликовал видео об этом на Facebook с просьбой к подписчикам объяснить, что заставило рыб приобрести суицидальные наклонности и кинуться на поверхность, передает Medialeaks.

Сам Лу не радовался происходящему. Как пишет Daily Mail, море, по мнению мужчины, выглядело так, будто вода в нём стала кипятком. Столпотворение сардин над поверхностью воды создавало шумный фон из беспрестанного плеска.

Лишь через несколько дней после впечатляющего явления мужчине удалось объяснить, почему рыба выпрыгивала из воды. Оказалось, странное поведение сардин вызвано приближением барракуд — рыб-хищников, известных своим коварством в нападении на косяки мелких собратьев.

"За пару дней до этого я видел под своей лодкой от трёх до пяти барракуд. Они были размером около метра. Думаю, на эти дни пришёлся их сезон охоты", – заявил Лу.

По данным издания, в тот же день барракуд в порту Тайбэя видели и другие жители тайваньской столицы. Некоторые из них посчитали приближение хищников лучшим временем для рыбалки, и спорить с этим сложно.

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