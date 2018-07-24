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Рыбный апокалипсис: уникальное явление на Тайване поразило сеть

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Житель Тайваня и рыбак Лу Цзингвей стал свидетелем удивительного феномена – он ещё не успел вывести судно из порта Биша в Тайбэе, как тысячи сардин стали сами запрыгивать к нему на борт.

Изумлённый рыбак опубликовал видео об этом на Facebook с просьбой к подписчикам объяснить, что заставило рыб приобрести суицидальные наклонности и кинуться на поверхность, передает Medialeaks.

Сам Лу не радовался происходящему. Как пишет Daily Mail, море, по мнению мужчины, выглядело так, будто вода в нём стала кипятком. Столпотворение сардин над поверхностью воды создавало шумный фон из беспрестанного плеска.

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Лишь через несколько дней после впечатляющего явления мужчине удалось объяснить, почему рыба выпрыгивала из воды. Оказалось, странное поведение сардин вызвано приближением барракуд — рыб-хищников, известных своим коварством в нападении на косяки мелких собратьев.

"За пару дней до этого я видел под своей лодкой от трёх до пяти барракуд. Они были размером около метра. Думаю, на эти дни пришёлся их сезон охоты", – заявил Лу.

По данным издания, в тот же день барракуд в порту Тайбэя видели и другие жители тайваньской столицы. Некоторые из них посчитали приближение хищников лучшим временем для рыбалки, и спорить с этим сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали фото уникальных животных: рыбы-гермафродита и "морских пельменей".

Место
Тайвань
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