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Рядом с исламистами и КНДР: Россия попала в список главных угроз Европы

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Российская Федерация и международные криминальные организации заняли второе место среди главных угроз безопасности для Европейского союза.

Главную угрозу для стран Евросоюза представляют радикальные исламистские группировки, третье место в списке заняла КНДР, отмечается в докладе Европейского совета по международным отношениям.

Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС, анализа европейских СМИ и официальных документов.

Согласно документу, в 2008 году РФ была на четвертом месте по степени опасности, однако ситуация изменилась после аннексии Крыма. Кроме того, недоверие к России возрастает из-за киберпреступлений и враждебных действий в информационном поле.

По прогнозам экспертов, перечисленные угрозы сохранятся, как минимум, до 2028 года.

"Государства-члены (ЕС – ред.) ожидают, что мир станет более геополитическим. Они ожидают, что угроза от джихадистов, международных преступных организаций, России и Северной Кореи в следующем десятилетии останется примерно такой же, а угроза от Турции и Китая возрастет", – отмечается в докладе.

Больше всего опасностью со стороны РФ обеспокоены такие европейские страны, как Финляндия, Эстония, Румыния, Литва, Польша, Великобритания и Германия. При этом Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не видят каких-либо угроз со стороны России.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Бельгии составили рейтинг и создали соответствующую карту отношения ряда европейских стран к России. Наиболее жесткая в отношении России политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.

Объекты
РоссияЕС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ох с огнём играют! А вдруг мы действительно решим стать врагами Европе...
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а если Россия будет другом европы. тогда как с вас дебилов деньги на оборону сшибать? а так Россия нападет. платите быдло а мы вас защитим.
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