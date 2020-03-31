За шутку о COVID-19 – тюрьма: любителям "приколоться" 1 апреля сделали жесткое предупреждение

Сразу несколько государств призвали своих граждан воздержаться от шуток на тему коронавируса COVID-19 в День смеха 1 апреля.

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Среди этих стран Индия, Германия и Таиланд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Hill.

Если власти Германии просто предостерегли своих граждан от шуток на эту тему, то в двух других странах пошли дальше.

В Таиланде теперь за шутки о коронавирусе наказанием может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-19 и об инфекции", – сказано в заявлении.

В свою очередь управление кибербезопасности индийского штата Махараштра пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.

"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника День дурака уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", – предостерегли власти штата.

Напомним, что 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, который еще известен как День дурака. Как правило в этот день люди разыгрывают друг друга и шутят, иногда эти шутки и розыгрыши могут очень далеко заходить.

OBOZREVATEL собрал смешные картинки и оригинальные поздравления, которых вполне может хватить для поднятия настроения.

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