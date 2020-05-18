Врачи рассказали о симптомах детской болезни, напоминающую синдром Кавасаки, которую начали массово обнаруживать на фоне пандемии COVID-19.

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Как сообщает ТСН.Тиждень, случаи заболевания уже зафиксированы в США, Британии, Франции, Испании, Нидерландах и Италии. Героиня сюжета Амбер рассказала о болезни у своего 9-летнего сына: у него появилась сильная рвота, лихорадка, отсутствовал аппетит. Кроме этого, врачи наблюдают у детей сыпь по всему телу, отеки конечностей и высокую температуру.

"У детей нет симптомов, похожих на симптомы коронавируса. Это не респираторные заболевания, у них нет проблем с дыханием. У них это больше проявляется, как воспаление кровеносных сосудов, которые затем могут привести к проблемам с сердцем", – говорит губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Рвота, лихорадка и сыпь: врачи рассказали о симптомах загадочной детской болезни, появившейся на фоне COVID-19

По словам ученых, эта болезнь появляется из-за большого количества антител после заражения коронавирусом, а одним из худших вариантов развития является аневризма коронарной артерии.

"Положительный момент в том, что пока таких случаев немного. Получив правильное лечение, дети выздоравливают. И я не могу заверить, что количество больных будет расти. На прошлой неделе количество пациентов в педиатрическом отделении возросло, поэтому следует быть крайне внимательными", – говорят парижские врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и Италии среди детей началась вспышка болезни, похожей на синдром Кавасаки.

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