Разведка США узнала новую сенсацию о ядерном ЧП в России

Взрыв на полигоне под Архангельском (Россия) мог произойти во время поднятия с морского дна ракеты, потерянной во время предыдущего испытания.

Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США. Отмечается, что фиаско на самом деле произошло немного ранее.

"Это не было новым запуском оружия, вместо этого это была миссия по поднятию ракеты, потерянной во время предыдущего испытания. На одном из судов, участвующих в восстановлении, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации", — рассказали анонимные источники.

Взрыв под Архангельском "Знак"

О причинах взрыва не уточняется. Информации об угрозе для здоровья или окружающей среде в "разведывательном отчете" США нет.

В Министерство обороны России версию, озвученную CNВС, пока не прокомментировали.

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