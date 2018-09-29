Когда я был в Израиле, однажды зашел в турецкое кафе.

Там была совершенно потрясающая шаурма! С нашей - ни в какое сравнение! Я в жизни не ел ничего вкуснее!

И, когда поел, убрал за собой и подошел к повару, сказать ему слова восхищения его искусством.

Мужику было невыразимо приятно. Но он потом подозрительно на меня посмотрел и спросил:

- Руссо?

- Руссо, - утвердительно кивнул я.

Вот теперь был шок у повара-турка. Было видно, что он ПЕРВЫЙ РАЗ видит русского, который за собой убрал, да еще и подошел поблагодарить повара!

Мы поняли друг друга без слов.

Он был в изумлении.

А мне почему-то было стыдно...