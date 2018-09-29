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Юрий Гиммельфарб
Юрий Гиммельфарб
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Русский в Израиле: у повара в кафе был шок

6.1т

Когда я был в Израиле, однажды зашел в турецкое кафе.

Там была совершенно потрясающая шаурма! С нашей - ни в какое сравнение! Я в жизни не ел ничего вкуснее!

И, когда поел, убрал за собой и подошел к повару, сказать ему слова восхищения его искусством.

Мужику было невыразимо приятно. Но он потом подозрительно на меня посмотрел и спросил:

- Руссо?

- Руссо, - утвердительно кивнул я.

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Вот теперь был шок у повара-турка. Было видно, что он ПЕРВЫЙ РАЗ видит русского, который за собой убрал, да еще и подошел поблагодарить повара!

Мы поняли друг друга без слов.

Он был в изумлении.

А мне почему-то было стыдно...

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Автор
Юрий ГиммельфарбЮрий Гиммельфарб
Место
Израиль
Источник
Источник:Facebook Юрия Гиммельфарба
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Марченко Юра
Марченко Юра
А мне стыдно, что автор носит штаны и называет себя мужчиной,какая гадость.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Марченко Юра,а ты значит не носишь штаны и называешь себе мужчиной или ты как настоящий рассейский мужик штаны не носишь,за то женское платье надел и на улицу к чеченцам.
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Wladi Mila
Wladi Mila
Марченко Юра, ты дурак
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