Когда я был в Израиле, однажды зашел в турецкое кафе.
Там была совершенно потрясающая шаурма! С нашей - ни в какое сравнение! Я в жизни не ел ничего вкуснее!
И, когда поел, убрал за собой и подошел к повару, сказать ему слова восхищения его искусством.
Мужику было невыразимо приятно. Но он потом подозрительно на меня посмотрел и спросил:
- Руссо?
- Руссо, - утвердительно кивнул я.
Вот теперь был шок у повара-турка. Было видно, что он ПЕРВЫЙ РАЗ видит русского, который за собой убрал, да еще и подошел поблагодарить повара!
Мы поняли друг друга без слов.
Он был в изумлении.
А мне почему-то было стыдно...
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