Коллеги. Зарубежные. Владеющие немецким. Кто там знает новоиспеченную австрийскую невесту? Пожалуйста! Переведите ей ток-шоу "Время покажет" Первого канала (покрывающего всю многомиллионную аудиторию РФ) на тему ее предстоящей свадьбы. И главное - на тему ее почетного гостя, который уж конечно затмил жениха, о котором вообще никто не вспоминает. Переведите вот эту пьесу.

Политолог (Россия):

- Надо понимать. Глав МИДа в мире много. Но именно на приглашение этого (этой) главы МИДа на свадьбу он откликнулся. Почему?! Потому что она очень опытная. Ей 53 года. Она этого не скрывает. Она очень хорошо относится к России. И задает неприятные вопросы господам из Брюсселя!!

Политолог (Израиль):

- Путин у власти 19 лет! Вот говорят, что власть развращает! А он - видите?! - сколько бы ни был лет, в нем сохраняется человеческое зерно! Он едет на эту свадьбу! Россия сегодня не угрожает ни одной европейской стране! Никакой!!!!!

Ведущий (мечтательно):

- А я представляю себе эту картинку. Все сидят. Наливают. Кладут Путину салат. И спрашивают: как вам наш оливье? И он говорит: горький. И все кричат: Горько!!

(Дурак какой, - позволю себе вставить реплику. - Если Путин говорит: горько, к нему бежит ФСО, колет антидот, и свадьба на этом сворачивается в дело Скрипали против Путина).

Депутат ГД РФ:

Новости Кунсткамера для Путина

- Русский царь только в 13-м году приезжал на свадьбу в Германию. Больше такого не было. Это конечно хороший посыл! Вот Джордж Буш-младший тоже пришел на свадьбу двух разнополых существ.

- Людей, - вдруг соображает поправить ведущий.

- Людей, - легко соглашается оратор. - Но какие разные подходы!

Соцсети (бегущей строкой):

- Умные страны хотят дружить с Путиным!

- Что же будет с Трампом?! Он лопнет от зависти!!

- В Европе щас все срочно переженятся, чтобы гость был такой!!!

- Много стран (запятая) позавидуют этому визиту!!!

Политолог (Россия):

- По идее, он не должен был сюда ехать. Он. Глава великой державы. Едет на свадьбу. Даже не главы, а министра иностранных дел второстепенной европейской державы. Но! Глава Австрии Курц - это человек, который готов возглавить процесс нормализации отношений между Европой и Россией! И Путин показывает им! Что он готов за счет себя! За счет своего статуса! Помогать им набирать личные политические очки в Европе!

Писатель (Захар):

- Разговоры, что с Россией никто не хочет дружить - полная чушь потому, что европейские политики серьёзного уровня могут поднимать свой статус благодаря отлаживанию отношений с Россией!!

Резюме. Он может сколько угодно воображать себя великим лидером великой державы. Но его карманные СМИ уже слепили ему образ ханыжки из старого советского анекдота, который валяется в ногах у Аллы Пугачевой с мольбой, что когда будете проходить мимо, помашите и скажите, что Вова, привет! И она, проходя мимо, говорит, что Вова, привет! И он презрительно сплевывает сквозь зубы и говорит: да пошла ты б-ь на й.