"Русский след" в отравлении Наполеона": посол России по-хамски обратился к британцам

Великобритания должна перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов. В письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.

"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а Чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", - написал Разов.

Отмечается, что версия отравления находившегося в ссылке на острове в Атлантическом океане, по решению британского кабинета министров, бывшего французского императора никогда не получила окончательного подтверждения.

Как сообщал "Обозреватель", Евросоюз поддержал Британию в деле Скрипаля и отзывает посла из России.