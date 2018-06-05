По информации ИС, в руководстве т.н. "службы пограничной охраны МГБ ЛНР" усиленно распространяется информация, что с 12 июня по 17 июля, на период проведения в России ЧМ-2018, российская сторона вводит режим жестких ограничений на пересечение границы РФ для частных транспортных средств и рейсовых автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы из "ЛНР" на территорию РФ.

В свою очередь, на уровне среднего и младшего командного звена российские пограничники данную ситуацию своим "коллегам" в "ЛНР" не комментируют.

Вполне очевидно: данная ситуация наглядно демонстрирует, что в ответственный момент "русский мир" на оккупированном Донбассе категорически не нужен Кремлю ни в какой ипостаси.

Новости Все старательно закрывают глаза на происходящее в России

В Москве очень переживают, чтобы, не дай Бог, "дыровские и лугандонские нищеброды" не вылезли на свет перед иностранными гостями и не опозорили "великую" Россию или, ещё хуже, не спровоцировали какой-то международный конфликт с вытекающими последствиями.

Так что функция у "новороссов" была и остается прежней – быть пушечным мясом Кремля. Не более.