''Выдавливают духовный стержень'': россияне запаниковали из-за инициативы Рады по ''русскому миру''

Законопроект Верховной Рады Украины о приравнивании "русского мира" к нацизму вызвал неудержимый гнев среди россиян.

Так, член Совета Федерации Игорь Морозов в комментарии RT обозвал украинскую власть "неонацистами", которые якобы выдавливают стержень из культуры.

"К власти в Украине пришли неонацисты. Их главные задачи в области идеологии связаны с ликвидацией понимания "русского мира", потому что именно на этом основана духовность украинского народа, которая остаётся его частью. Задача националистов — сделать все возможное, чтобы выдавить из украинской культуры, мысли, философии то, что является духовным стержнем. Поэтому в Раде появляются такие законопроекты, на которые они пытаются опереться", — заявил он.

В сети также появились истеричные посты по этому поводу. А некоторые даже обозвали инициативу Украины "всплеском шизофрении".

"На территории недоразумения, в цирке под названием Верховная Рада зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие "русский мир", признать его формой нацизма. Слово за психиатрами. Пусть постараются объяснить этот осенний всплеск шизофрении", - возмутились россияне.

"Тогда вам нужно сдрыстнуть в границы 1654 года, так как остальные 90% территории нынешней Украины, включая Киев, являются ею исключительно благодаря "русскому миру", его внешней политике и войнам", – разошлись в сети.

"Заодно пусть запретят понятия "Вселенная", "Галактика" и еще что-нибудь до кучи", "Русский мир" существует объективно и не зависит от желаний киевских марионеток", "Радужный маразм крепчает", - написали в сети.

"Тема так называемой украинской идентичности основана на русофобии и отрицании всего русского. В преддверии избирательной кампании украинские политики изгаляются один перед другим для того, чтобы показать свою патриотичность. Поэтому мы можем увидеть еще более абсурдные решения о тех или иных запретах, которые на самом деле являются противоречащими конституции и существующим законам, но очень "удачные" для продолжения волны ненависти, русофобии и подозрительности среди граждан Украины", – сказал председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, целью законопроекта украинских депутатов является осуждение "русского мира" как формы национал-социализма.