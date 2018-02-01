"Русский флаг над Киевом": за что ратуют соперники Путина

Весной 2018 года для россиян наступит момент исполнить свой гражданский долг – выбрать главу государства, который на протяжении 6 лет будет обеспечивать их права и свободы. По крайней мере, по задумке.

Предвыборная гонка в городах Российской Федерации стартовала еще 18 декабря 2017-го. И нынешний глава Кремля Владимир Путин ожидаемо объявил о своем участии в выборах. Хотя в исходе голосования сомнений практически нет, ему решились составить "конкуренцию" немало политиков, общественных деятелей, звезд телевидения и не только.

О самых любопытных кандидатах – в материале "Обозревателя".

"Русский флаг над Киевом" от Жириновского

Пожалуй, одним из самых одиозных кандидатов в президенты РФ является лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Тот самый, который в 2014 году угрожал взять Киев штурмом. При этом в своей предвыборной кампании Жириновский не покидает идею расширить границы государства за счет стран-соседей.

"Сейчас говорю: если я выигрываю выборы 18 марта, 20 марта над Киевом будет русский флаг. И все будет закончено раз и навсегда", – сказал Жириновский в эфире российского телеканала.

Повторный референдум в Крыму от Собчак

Претендует на пост президента и скандальная журналистка Ксения Собчак. Светская львица сразу заявила, что идет "против всех", при этом неоднократно отмечала, что готова отказаться от участия в выборах, если это приведет к объединению оппозиции.

По сути, никогда не будучи политиком в классическом смысле этого слова, Собчак выстроила довольно внушительную предвыборную программу. В ней, в частности, предлагается сделать Россию парламентской республикой, помириться с Евросоюзом и провести повторный референдум в Крыму.

"Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины... Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум…" – говорится программе.

Бойкот выборов от Навального

Организатор большинства масштабных митингов в России против коррупции во власти Алексей Навальный так и не смог выдвинуть свою кандидатуру. Формальная причина отказа – судимость. Сейчас Навальный пытается обжаловать это решение ЦИК во всех "честных" судах России, параллельно объявив бойкот президентских выборов.

"Мы агитируем против выборов. Прийти на участок сейчас – недостойно и неприлично. Прийти на участок сейчас – это проголосовать за обман и коррупцию. В данном случае испортить бюллетень – не выход, поскольку Кремль заботит только факт явки", – объяснил Навальный, который, кстати, тоже выступает за повторный референдум в Крыму.

Антибойкот от Явлинского

С бойкотом Навального не согласен другой конкурент Путина на выборах – лидер политической оппозиционной партии "Яблоко" Григорий Явлинский. По его мнению, неявка повышает результат Владимира Путина, за которого и так выйдут проголосовать. Игнорирование голосования, по его мнению, грозит именно оттоком оппозиционных голосов.

"Неучастие в выборах – это повышение результата Путина, больше это ничего, больше это ни к чему не ведет и ничего не меняет. На эту тему высказались уже все люди, мнению которых можно безусловно доверять", – сказал Явлинский.

Между прочим, он – один из немногих российских политиков, выступающих за безусловное возвращение Крыма Украине.

Человек с народа

Попытать свою удачу решила и активистка рабочего движения, машинистка крана металлургического производства на ЗАО "Петросталь" Наталья Лисицина.

Она была выдвинута кандидатом в президенты России от левой политической партии "Российский объединенный трудовой фронт". Женщина устала от постоянного нарушения прав трудового народа, поддержкой которого, по ее словам, и займется в случае победы на выборах президента.

Немного перца

Нельзя не отметить особый "женский батальон" – ведущую ток-шоу о сексе Анфису Чехову, скандальную журналистку и певицу Екатерину Гордон и порнозвезду Елену Беркову, которые также претендуют на пост президента "великой и могучей". Правда, ни одна из них так и не подала свою кандидатуру официально. Предвыборных программ женщины также не придумали.

Елена Беркова

По информации СМИ, участвовать в предвыборной гонке планирует и ярый поклонник Путина и "крымнаш", актер Иван Охлобыстин, а также отец крупнейшей в истории финансовой пирамиды в России "МММ" Сергей Мавроди, который неоднократно наживался на доверчивых россиянах. Однако и их фамилии также не числятся в списке официально зарегистрированных кандидатов.