"Русских не бросаем!" Депутат Госдумы дерзко пригрозил Украине

Депутат нелегитимной Государственной Думы, писатель Сергей Шаргунов заявил, что России стоило бы задуматься о защите своих "соотечественников" в Украине, которыми он считает всех русскоязычных людей.

Кроме того, политик нагло отметил, что в Украине уже давно можно было ввести второй государственный язык, озвучив фейковую статистику, согласно которой 80% украинцев разговаривают на нем в быту. Свои имперские мечты Шаргунов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нам стоит, конечно, призадуматься о том, как защищать "соотечественников". Вот важнейшая тема! Мне недавно пришлось спасать "ополченцев", которых чуть не депортировали в Киев! Ужасно! Нужно выдавать паспорта Российской Федерации русским людям — об этом буду на днях делать доклад в Госдуме. Люди должны знать, что они под нашей защитой. Это будет иметь огромное, в том числе, и психологическое влияние. Русских людей не бросаем! Своих людей не бросаем!" — пафосно подытожил он свое выступление с оккупационными намеками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шаргунов уже выступал с инициативами о "защите русских людей" в Украине при помощи раздачи гражданства РФ и предоставления политического убежища.