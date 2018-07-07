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"Русских не бросаем!" Депутат Госдумы дерзко пригрозил Украине

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Депутат нелегитимной Государственной Думы, писатель Сергей Шаргунов заявил, что России стоило бы задуматься о защите своих "соотечественников" в Украине, которыми он считает всех русскоязычных людей.

Кроме того, политик нагло отметил, что в Украине уже давно можно было ввести второй государственный язык, озвучив фейковую статистику, согласно которой 80% украинцев разговаривают на нем в быту. Свои имперские мечты Шаргунов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Нам стоит, конечно, призадуматься о том, как защищать "соотечественников". Вот важнейшая тема! Мне недавно пришлось спасать "ополченцев", которых чуть не депортировали в Киев! Ужасно! Нужно выдавать паспорта Российской Федерации русским людям — об этом буду на днях делать доклад в Госдуме. Люди должны знать, что они под нашей защитой. Это будет иметь огромное, в том числе, и психологическое влияние. Русских людей не бросаем! Своих людей не бросаем!" — пафосно подытожил он свое выступление с оккупационными намеками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шаргунов уже выступал с инициативами о "защите русских людей" в Украине при помощи раздачи гражданства РФ и предоставления политического убежища.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Слышь,придурок,гоняло отрасти,пидор вонючий,сначала.Гонять он собрался ущербный мудак.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
гулям Тамерлана, можно выжигать бандер ядерным оружием к примеру
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что правда, то правда. Пора гнать эту фашистскую бандеровскую нечесть поганой метлой.
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
попробуй, тебе эту метлу, засунут в очко по самый череп, причем пушистой частью!
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Fox Serg
Fox Serg
Пигин Макс, Откуда?
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