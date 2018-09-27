Евросоюз – это уникальный случай, когда три десятка наций, имеющих тысячу лет истории войн и вражды, решили объединиться во избежание войн. Именно это, а не различные выгодные экономические проекты было главной причиной к созданию Соединенных Штатов Европы – Евросоюза. Не случайно, что идея такого объединения возникла перед Первой мировой войной, ожила во время Второй мировой, тому пример – "Манифест Вентотене", написанный в 1941 г. итальянскими "левыми", а после Второй мировой войны стала действительно популярной и реализовалась. Даже Гитлер отдал ей дань и имел свой план объединенной и "федеральной" Европы. Схему и базовые идеи он позаимствовал у Сталина, в том числе и идею иерархии наций в СССР, которую от себя лишь подкрепил расовой теорией. При обосновании идеи "великих немецкой и арийской наций" он был честней и "научней", чем Сталин и его преемники в обосновании идеи "великого русского и советского народов".

Но большая ошибка полагать, что все автократии, в том числе разросшиеся до уровня империй, как Третий Рейх и СССР, схожи между собой как две капли воды и статичны. Пресловутая "стабильность" им только снится. Автократии тоже подвержены эволюции, как и демократии, и автократия в РФ заметно отличается от автократий в Иране и КНДР, и тем более от автократий прошлого. Демократии, те просто обречены на эволюцию, это их любимое занятие, и вряд ли можно утверждать, что где-то одновременно существуют две идентичные демократии. В определенном смысле, демократия – это процесс постоянного совершенства социума и личности до полной нирваны.

Евросоюз и Российская "федерация" с ее идеей Евразийского союза – это наглядный пример того, насколько демократии и автократии отличаются между собой в методах решения всех вопросов, включая "национальный". Автократии сначала завоевывают, затем объявляют себя империями, строят нации в иерархию, и если успеют, то могут объявить всех россиянами, арийцами или римскими гражданами. Это имперский метод решения вопроса: чтобы был мир, надо побольше завоевать. Империи выдумывают новые нации и отменяют все прежние, демократии их сохраняют, но делают неактуальными – ими можно гордиться, как титулами князь, пэр и герцогиня, но не более того.

В Европе не только теоретическим, но и опытным путем пришли к другому выводу: прежде чем объединиться, нужно размежеваться на национальные государства. После этого всё получится, что и демонстрируют после 1945 г. – развитые демократии между собой не воюют. Противостояние было только с автократией – СССР, как "оплотом мира", который активно продвигал имперский метод решения "национального вопроса". Поэтому РФ, если там действительно хотят демократии и прочих удобств цивилизации, придется разделиться, или ее замучают до смерти болезни автократий. В США с 1991 по 2014 г. бытовала иллюзия, что РФ может стать демократией без распада, но после захвата Крыма и Донбасса, обещания радиоактивного пепла в Вашингтоне и других событий, это мнение стало маргинальным. Там тоже осознали: РФ может идти только ленинским путем – сначала размежеваться, и лишь затем объединяться.

В Кремле решили пока историей с политологией не заморачиваться и продолжать свой эксперимент с империей до какого-то конца. Озвучить перспективы поручили 24 сентября "имениннику" Жириновскому, у того два члена ЛДПР стали губернаторами. Он пообещал с 1 января 2019 г. переименовать должность президент в Верховный правитель, выбирать его на заседаниях Госсовета, нации и национальные округа отменить, ввести идеологию "восстановление русского мира", в рамках нее депутатов всех уровней переименовать в посланников, а губернаторами и министрами должны быть только люди беспартийные и молодые, но не младше 40-50 лет. Все нормально, эволюция автократии в РФ идет четко по плану, никаких отклонений, даже ускоряется.

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В Евросоюзе тоже идет своя эволюция. План Баррозу и Меркель по трансформации его в унитарное государство после Украинской революции и референдума в Великобритании совсем отложили в сторону и ищут другие модели. Найдут, если не методом анализа, то методом "втыка".

Но сейчас для ЕС особую политическую актуальность приобрела старая "проблема безбилетника", усиленная возрождением в некоторых странах автократического образа мышления, не без интриг из Москвы, у которой свой многоплановый интерес. Москва была бы счастлива, если бы США убрали свой "зонтик" над ЕС, а из самого ЕС выпала бы парочка воинственных автократий, с которыми можно говорить на понятном языке. Тогда можно было бы повторить историю завоеваний Московии в Казахстане и Средней Азии. Это мечты и программа максимум, а пока скромная задача – найти в ЕС те политические силы, которые помогут хотя бы смягчить санкции, а в будущем станут партнерами по разделу Европы.

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Изначально Москва сделал главную ставку на некоторые партии в Польше, надеясь столкнуть ее с Германией, Литвой и Украиной. Вероятность выхода Польши из ЕС даже оптимисты в Кремле считали низкой. Но ставка оказалась слишком завышенной. В итоге Польша сейчас мечтает только о "форте Трампа" – бронетанковой дивизии США и хабе для американского и норвежского газа. Великобритания отпочковалась от ЕС по своим причинам, но проблемы эволюции демократий – это очень сложно для коллективного ума Кремля, а так как на острове устойчивая демократия, то Москву это интуитивно скорее огорчает, чем радует. В Москве правильно догадываются, что от выхода Великобритании из ЕС можно ждать для себя только неприятности, но и "запихнуть" ее обратно в ЕС не могут. По отношению к ней у Кремля нет внятной политики, эта страна не доступна его пониманию.

В итоге за 4,5 года огромных усилий Кремлю удалось наладить деловые отношения с венгерской ФИДЕС и лично с Орбаном, а также с "Лигой Севера", Партией пяти звезд и "Вперед, Италия!" Берлускони. С Берлускони контакт был давно, но его "звезду" теснят иные "звезды", что заставляло Москву искать в Италии новых партнеров. В обоих случаях есть один важный общий аспект, – итальянцы и ФИДЕС твердо знают: демократия – это когда правящая партия проигрывает и уходит.

В Италии это знают лучше всех, так как ее политический менеджмент очень чуток к малейшим колебаниям в общественном мнении и поэтому почти ежегодно организует выборы. Русские сошли бы с ума, если бы ходили на выборы столь часто, как итальянцы. Италия яркий пример того, что не все демократии одинаковы.

Это знание подталкивает Орбана, который четыре раза был премьером, и чувствует свой закат, к игре с Кремлем. Нынешняя эпатажная коалиция в Италии у власти впервые, но знает: век быстротечен, и поэтому без отлагательств лезет с объятиями к Кремлю. При перманентных выборах и после порнозвезды-депутата Чичолины впечатлить итальянцев и привлечь их внимание можно лишь дружбой с Путиным. На заявления о провозглашении республики Падания, отделении Силиции или ухода Южного Тироля в "гавань" Австрии избиратель в основном реагирует зевотой, – надоело.

Одновременно ФИДЕС, и особенно итальянцы, даже не скрывают, что видят в Москве источник вполне законных внебюджетных поступлений. Обещание Орбану построить на АЭС "Пакш" еще два энергоблока – это не сомнительный кредит Ле Пен на выборы. Но Москва тоже не спешит, и обещает Орбану два эти блока с начала 2017 г., однако, пока к работам не приступила. Как конвертировать такие два энергоблока или разговоры о них в голоса избирателей, – это уже задача партийных политтехнологов. Москва всегда была щедра на посулы, может пообещать построить даже коммунизм лет за десять, как Кубе, но ФИДЕС и итальянцы тоже не так наивны, как некогда кубинцы.

Девиз ФИДЕС – "Бог и христианство". Поэтому над ФИДЕС только бог, Еврокомиссия и Европарламент. Не знаю, как богу, но Еврокомиссии точно не нравятся игры венгерских и итальянских "безбилетников" по схеме: русские – негодяи, захват и аннексию Крыма не признаем, оккупацию Донбасса и Приазовья осуждаем, но торговать с РФ хотим. Это уже было. Когда в США в 1939 г. утверждали санкции против Гитлера за захват Польши, то некоторые бизнесмены тоже убеждали: "Нельзя прекращать продавать вещи человеку, только за то, что он бьет свою жену".

ФИДЕС и итальянские "лиги со звездами" понимают: этот аргумент не убедителен, и ставят его иначе: мы согласны, что бить жену и захватывать Крым – позорно, но отказ от торговли неэффективен, поэтому давайте не будем его продлевать. Или сделайте для нас исключение. Не хотите делать, – давайте просто об этом поговорим. Отчасти они правы – атомная бомба эффективней экономических санкций, тем более секторальных. Но ее как минимум нет ни у ФИДЕС, ни у итальянцев. Нет даже у Украины, иначе она давно уже сама бы решила "московский вопрос" раз и навсегда. По некоторым причинам о бомбе приходится забыть и искать другие инструменты. Поэтому призыв итальянцев и ФИДЕС к дискуссии о поиске таких инструментов можно только приветствовать, тем более, что у Великобритании и Испании есть свежие идеи по борьбе с грязными русскими деньгами.

Финляндия внесла предложение о подозрительной скупке русскими земельных участков на своих Аландских островах, и опасается там второго "крымского референдума". Призыв отключить РФ от СВИФТ звучит давно, но не отключают лишь потому, что через него из РФ сбегают деньги. Поэтому ждем, когда РФ сама отключится от СВИФТ. Она это три года обещает, но никак не сделает.

Арсенал инструментов по приведению Москвы в сознание еще далеко не исчерпан, и на декабрьскую дискуссию ЕС об этом логично было бы пригласить Украину с Грузией, – у них есть богатый опыт и они ассоциированные члены ЕС. Санкции против РФ – это то, что сегодня объединяет ЕС, а также все демократии в их глобальном противостоянии с одиозными автократиями, лагерь которых ужался до РФ, Ирана, Венесуэлы, Никарагуа и режима Асада. КНДР из него сбегает, и ни визит в Пхеньян Валентины Матвиенко, ни военные учения с Китаем на Дальнем Востоке, масштаб которых по русской привычке завысили в 2-3 раза, не остановят этот процесс. Зато китайские военные самолеты впервые полетали над Забайкальем, а Кремль отдал китайской "Алибабе" газовые месторождения Ямала.

"Неэффективные" санкции медленно, но действуют. Москва догадывается, что проигрывает, и норовит уйти "под крышу" автократии Китая, пытаясь "сохранить лицо". Но у автократий свои правила игры и в нее принимают только в качестве вассалов. Китай автократия самобытная и самодостаточная, держится особняком, и не спешит брать "под крышу" РФ в качестве вассала, пока она не окажет ему все те знаки верности и почтения, которые полагаются "старшему брату". Москве их оказывать не хочется, ее плющит, и в итоге она таки решает строить бесполезный мост на Сахалин, только для того, чтобы тот куда-нибудь не сбежал. У Москвы сезон мании привязывать острова и полуострова. И как после этого Пекину доверять такому "младшему брату"?

Поскольку главными причинами создания ЕС было стремление к миру и демократии, то санкции против РФ – это сейчас тот конкретный пункт, который объединяет страны Европы и это понимают даже в греческой СИРИЗЕ, грозившей пять лет назад выйти из ЕС. С 23 по 26 мая 2019 г. пройдут выборы в Европарламент, и в борьбе за места в нем "Лига Севера" или "Пять звезд" могут пытаться впечатлить избирателя оригинальными заявлениями о выходе из ЕС. ФИДЕС может всплакнуть об Австро-Венгерской империи и поругать Трианонский договор 1920 г. Можно сказать, – в ЕС очередной "кризис роста". Этим демократии и отличаются от автократий. В них постоянно кризис, а в автократиях – никакого кризиса, замечательная стабильность, а потом "вдруг" случаются революции или перевороты. Никогда не было, и вот – опять.