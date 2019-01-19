МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Русские прощают все!'' Сенатор Путина призвал украинцев покаяться и вернуться в Россию

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальный член Совета Федерации России Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что Украина одумается и вернется к стране-агрессору, попросив прощения за предательство.

Он высокомерно добавил, что россияне — великодушный народ, который простит "младшего брата". Имперский спич Клинцевич озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Помимо всего, он в хамской манере заявил, что украинцы якобы живут не своим умом, и поэтому забыли об истинных российских корнях. В этом он традиционно обвинил Запад.

Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

Скриншот видео

Новости
''Перестанет существовать'': сенатор России дерзко пригрозил Украине

"В ближайшее время мы можем оказаться свидетелями, когда они (украинцы. — Ред.) вспомнят про свои русские корни, вернутся в Россию, будут пытаться устроиться и где-то объяснятся. И все мы им простим, этим людям. Потому что часто у нас так бывает. Такой мы народ, русские, что прощаем всем, долготерпим. Вы пожалейте их, потому что они не в праве принимать решения самостоятельно. И живут не своим умом, не своим языком. Они делают то, что им говорят не очень умные и не очень опытные специалисты. Никто не учитывает ни менталитет русских людей, ни сложившиеся социально-экономические условия, ни их последствия", — нагло высказался путинский политик.

Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк ярко поставил Клинцевича на место за утверждения о том, что Украина якобы не сможет противостоять России в войне. Украинец заверил одиозного политика в том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский также мечтал о проведении марша дружбы в Украине и о том, что украинцы приползут просить прощения в Кремль на коленях.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
35
21
Смешно
1
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ларина Светлана
Ларина Светлана
Прощай немытая Россия.. ,(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Прям невинные овечки, сейчас слеза пойдет... ах-ха-ха... мокши, не давите на жалость, нам с вами не по пути. Вы мне напоминаете бомжа-пьяницу, который нашел на свалке 0,5 водки, и всем рассказывает какой он крутой, и чтобы все шли с ним гулять!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
этот урод бояришника опился да на х ты пошел кокошник вонючий мразь имперская
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги