''Русские прощают все!'' Сенатор Путина призвал украинцев покаяться и вернуться в Россию

Скандальный член Совета Федерации России Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что Украина одумается и вернется к стране-агрессору, попросив прощения за предательство.

Он высокомерно добавил, что россияне — великодушный народ, который простит "младшего брата". Имперский спич Клинцевич озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Помимо всего, он в хамской манере заявил, что украинцы якобы живут не своим умом, и поэтому забыли об истинных российских корнях. В этом он традиционно обвинил Запад.

Франц Клинцевич Скриншот видео

"В ближайшее время мы можем оказаться свидетелями, когда они (украинцы. — Ред.) вспомнят про свои русские корни, вернутся в Россию, будут пытаться устроиться и где-то объяснятся. И все мы им простим, этим людям. Потому что часто у нас так бывает. Такой мы народ, русские, что прощаем всем, долготерпим. Вы пожалейте их, потому что они не в праве принимать решения самостоятельно. И живут не своим умом, не своим языком. Они делают то, что им говорят не очень умные и не очень опытные специалисты. Никто не учитывает ни менталитет русских людей, ни сложившиеся социально-экономические условия, ни их последствия", — нагло высказался путинский политик.

Франц Клинцевич Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк ярко поставил Клинцевича на место за утверждения о том, что Украина якобы не сможет противостоять России в войне. Украинец заверил одиозного политика в том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский также мечтал о проведении марша дружбы в Украине и о том, что украинцы приползут просить прощения в Кремль на коленях.

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