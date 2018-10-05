''Русские — это мир'': на росТВ пригрозили защитой сограждан в Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин выступил с угрожающей речью о том, что страна-агрессор вновь готова прийти на помощь русскоязычному населению Украины, которое якобы ущемляют.

По его словам, Москва примет ряд необходимых мер, которые защитят русский язык на территории чужого независимого государства. Свое наглое заявление политик сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Безусловно, мы вчера, сегодня и завтра будем делать максимум для того, чтобы помочь нашим соотечественникам. В каких формах, каким образом — мы примем такие решения, необходимые, чтобы помочь нашим соотечественникам для того, чтобы они не утратили своего языка", — самоуверенно высказался представитель оккупантов.

В ответ на его реплику украинский общественный деятель Гордей Белов возразил, что в Украине не может быть никаких соотечественников россиян, поскольку там проживают граждане суверенного государства. В этот момент в разговор решила вклиниться ведущая программы, которая завершила дискуссию дерзкой проимперской фразой. "Так, наши это соотечественники! Русские — это мир. От него не отказываемся", — нагло заявила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин выступил с оккупационной риторикой, отметив, что единственным способом сохранения государственности Украины является ее согласие на федерализацию.