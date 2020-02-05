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7 февраля • обновлено в 07:32
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Русские должны каяться перед украинцами, как немцы в 1945-м - Шендерович

16т
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Граждане России, которые поддерживают действия Владимира Путина в Украине, должны пройти путь покаяния по примеру немцев в ХХ веке.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, его очень жестко критикуют за такую формулировку, но "деваться уже некуда".

"Каяться надо нам. Украине не за что каяться перед нами. Мы – интервенты и наше покаяние, я надеюсь впереди, потому что выход куда-то в новое состояние может произойти только через покаяние. Немцам немножко повезло – их победили, их заставили вступить на путь покаяния, у них не было выбора, их никто не спрашивал", – пояснил он.

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Виктор Шендерович

Виктор Шендерович

Delfi.lt

По словам Шендеровича, очень показательный тот факт из истории, когда в 1945-м началось осознание того, что на самом деле натворил Адольф Гитлер.

"Вы знаете, как выдавалась в Берлине, в американской зоне гуманитарная помощь летом 1945 года? В кинотеатрах. Посмотри фильм, как бульдозерами сгребают трупы в Освенциме, в Бухенвальде. Посмотри это кино. Ты, который голосовал за Гитлера, посмотри это кино, а на выходе получи заварку, буханку хлеба, воду и завтра приходи посмотреть кино. И так несколько десятилетий, условно говоря", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Вторая мировая война
Персоны
Виктор Шендерович Владимир Путин
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Вместо покаяния предлагаю шендоровичу смачно соснуть куйца
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Шендерович должен каяться перед матрасами и сидеть за изнасилование матраса, использовав его беззащитное состояние...
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Золотые твои слова...
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