Русские должны каяться перед украинцами, как немцы в 1945-м - Шендерович

Граждане России, которые поддерживают действия Владимира Путина в Украине, должны пройти путь покаяния по примеру немцев в ХХ веке.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, его очень жестко критикуют за такую формулировку, но "деваться уже некуда".

"Каяться надо нам. Украине не за что каяться перед нами. Мы – интервенты и наше покаяние, я надеюсь впереди, потому что выход куда-то в новое состояние может произойти только через покаяние. Немцам немножко повезло – их победили, их заставили вступить на путь покаяния, у них не было выбора, их никто не спрашивал", – пояснил он.

Виктор Шендерович Delfi.lt

По словам Шендеровича, очень показательный тот факт из истории, когда в 1945-м началось осознание того, что на самом деле натворил Адольф Гитлер.

"Вы знаете, как выдавалась в Берлине, в американской зоне гуманитарная помощь летом 1945 года? В кинотеатрах. Посмотри фильм, как бульдозерами сгребают трупы в Освенциме, в Бухенвальде. Посмотри это кино. Ты, который голосовал за Гитлера, посмотри это кино, а на выходе получи заварку, буханку хлеба, воду и завтра приходи посмотреть кино. И так несколько десятилетий, условно говоря", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!