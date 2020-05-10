Кремлевская пропаганда сквозь пространство и время культивирует пафосный возглас: “Русские своих не бросают!” Этот пропагандистский бренд уже давно превратился в вирусную фразу, бросаемую при каждом удобном и не удобном случае, но мало, что общего имеющую с реальностью. Ведь в горниле Второй мировой войны, была перемолота ни одна сотня тысяч и даже миллион человеческих судеб и жизней, брошенных на произвол судьбы советской властью. В принципе, это происходило и в последующие годы, как при СССР, так и РФ, вспомнить хотя бы один только эпизод со штурмом Грозного в ходе Первой чеченской войны.

Но всё же, есть одна категория персонажей, которую русские и вправду никогда не бросают. Но это отнюдь не те люди, которые беззаветно и порою слепо преданы своей родине, какой бы омерзительной она ни была, а те, кто родины своей, как таковой, не имеют, ибо торгуют собой сравнимо со старательницами древнейшей профессии. Речь идет, о политических марионетках, которым Кремль всегда готов предоставить возможность зарабатывать на хлеб с маслом и даже икрой, в непростые для них времена.

Скольких таких марионеток кремлевские режимы пригрели после завершения карьерного пути оных и даже после выхода на отдых, продолжающих баламутить воду в ступе. Вспомнить хотя бы одного только Герхарда Шредера, чьи подвиги перед Путиным не остались без внимания и сейчас, экс-канцлер Германии, ни в чём не нуждается в лонах Nord Stream AG. А в прошлом году стало известно, что под экс-канцлера Австрии Кристиана Керна, который яро выступал против антироссийских санкций и лоббировал проект “Северного потока-2” аки неистовый лемминг, готовят должность в совете директоров ОАО "Российские железные дороги".

И вот, казалось бы, никогда такого не было, а экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ставшая известной не только приглашением на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина и танцами с ним, но и своей не скрываемой пророссийской риторикой, будет писать колонки для пропагандистского кремлевского телеканала Russia Today (RT).

Теперь в пуле “заслуживающих доверия” экспертов Russia Today на одну говорящую голову стало больше. Правда, никто не пояснит российским потребителям информационного фаст-фуда, что новый “эксперт” представлял ультраправую Австрийскую партии свободы (которая была основана “голубой кровью” Вермахта и НСДАП, а её первый председатель Антон Райнталлер в прошлом был бригаденфюрером СС и носителем Золотого партийного знака НСДАП) и покинула свой пост, после того как разразился скандала с подкупом данной политической силы.

Примечательно, что и брак Кнайсль рухнул, причем австрийские СМИ сообщали даже о драках между “молодыми”. Но нас эти “жёлтые” пикантности не должны интересовать. Куда интереснее это то, что с одной стороны, австрийский политический бомонд, генетически продолжает испытывать слабость к разного рода фюрерам, ныне заседающему в Москве. А с другой стороны, в то время как сам российский народ нищенствует, его правитель раздает посты и рабочие места марионеткам, сослужившим режиму добрую службу, и получающим нынче заоблачные гонорары в благодарность, объём которых сопоставим с годовой зарплатой целого среднестатистического поселка в Магаданской крае.

Да, русские своих не бросают. Своих марионеток!

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