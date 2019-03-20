"Русские боятся!" Человек Путина намекнул на "освобождение" Казахстана

Экс-депутат Госдумы России Сергей Марков, которого называют человеком Путина, намекнул на необходимость помочь русским и руссифицированным казахам, которые якобы боятся волны орламанов (этнических казахов).

"Казахстан. Оралманы, их уже более миллиона, это приехавшие в благополучный Казахстан как бы казахи из Монголии. За хорошей жизнью. Их волна пугает казахстанцев. Они быстро готовы воспринять радикальные исламистские учения. Русские и русифицированные казахи побаиваются, что за счет оралманов радикальные националистические и исламистские организации смогут стать влиятельной силой в новом постназарбаевском Казахстане", — написал Марков на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту поддержали позицию Маркова.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся