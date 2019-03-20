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"Русские боятся!" Человек Путина намекнул на "освобождение" Казахстана

6.6тЧитать материал на украинском

Экс-депутат Госдумы России Сергей Марков, которого называют человеком Путина, намекнул на необходимость помочь русским и руссифицированным казахам, которые якобы боятся волны орламанов (этнических казахов).

"Казахстан. Оралманы, их уже более миллиона, это приехавшие в благополучный Казахстан как бы казахи из Монголии. За хорошей жизнью. Их волна пугает казахстанцев. Они быстро готовы воспринять радикальные исламистские учения. Русские и русифицированные казахи побаиваются, что за счет оралманов радикальные националистические и исламистские организации смогут стать влиятельной силой в новом постназарбаевском Казахстане", — написал Марков на своей странице в Facebook.

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В комментариях к посту поддержали позицию Маркова.

"Русские боятся!" Человек Путина намекнул на "освобождение" Казахстана
"Русские боятся!" Человек Путина намекнул на "освобождение" Казахстана

"Русские боятся!" Человек Путина намекнул на "освобождение" Казахстана

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

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Персона
Сергей Марков
Место
Казахстан
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Займись русскими на россии конченый они от нищеты за москвой уже воют.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Вічно цьому мудаку є до всього справа, чмо ''вєлікорускоє'', шизофренік з параноїдальним синдромом.
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2
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