"Русская земля — до Карпат!" Скандальный депутат Госдумы предложил Западу продать Украину

Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил США сделку, по условиям которой Россия откажется от строительства двух газопроводов в обмен на предоставление ей всей Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, это должно распространить российскую экспансию вплоть до Карпат. Свой невменяемый "план" он обнародовал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Если Трамп отдает Украину, "Северный поток-2" остановим. Украина будет наша, мы погоним газ по земле, это дешевле. Нам зачем лезть в океан?! И "Турецкий поток" остановим! Все пойдет по земле! По русской земле, до Карпат! И там будем сами продавать им и газ, и нефть", — истерично прокричал неадекватный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Жириновский заявил, что со временем Россия полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.