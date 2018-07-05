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"Русская земля — до Карпат!" Скандальный депутат Госдумы предложил Западу продать Украину

3.6тЧитать новость на украинском

Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил США сделку, по условиям которой Россия откажется от строительства двух газопроводов в обмен на предоставление ей всей Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, это должно распространить российскую экспансию вплоть до Карпат. Свой невменяемый "план" он обнародовал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Если Трамп отдает Украину, "Северный поток-2" остановим. Украина будет наша, мы погоним газ по земле, это дешевле. Нам зачем лезть в океан?! И "Турецкий поток" остановим! Все пойдет по земле! По русской земле, до Карпат! И там будем сами продавать им и газ, и нефть", — истерично прокричал неадекватный политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Жириновский заявил, что со временем Россия полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.

Персоны
Владимир ЖириновскийДональд Трамп
Место
Россия
Объекты
Государственная Дума РоссииТурецкий потокСеверный поток - 2
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