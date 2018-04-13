"Русофобская компания": Россия переложила вину за химатаку в Сирии

Россия располагает "неопровержимыми данными" о том, что химатака в Сирии была постановочной.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив,что якобы не обошлось без иностранных спецслужб, передает РИА Новости.

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", — сказал он.

Лавров также указал, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — утверждает он.

Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте.

Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.