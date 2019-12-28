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28 декабря • обновлено в 11:41
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Румынский сценарий для Лукашенко уже запущен

1.3т

В Кремле из всех схем избавления от несговорчивого "бацьки" Лукашенко, – Новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на так называемом "румынском сценарии" с Чаушеску, как на обещающем дать результат.

В этом есть своя логика. Во-первых, Лукашенко такой же самобытный и независимый социалистический автократ, каким был и Чаушеску. Во-вторых, с 2004 г. спецслужбы РФ стали продвигать мнение: революцию и свержение Чаушеску устроили КГБ и ГРУ при соучастии братских спецслужб Венгрии, а вовсе не ЦРУ. К перетягиванию на себя лавров ниспровергателей Чаушеску их объективно подталкивали три фактора: Майдан 2003/2004 г. в Украине, премьера в декабре 2003 г. на TV в Австрии и Германии фильма Сюзанны Брандштаттер (Susanne Brandstätter) и страх перед Майданом в РФ, материализовавшийся в теорию о плохих "оранжевых" и "цветных" революциях, сделанных в США.

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Фильм С. Брандштаттер, уроженки США, получившей в 1978 г. гражданство Австрии и проживающей там, в английском имеет название "Checkmate: Strategy of a Revolution". На мой взгляд, наиболее точный его смысловой перевод "Шахматы – стратегия революции". Центральная идея фильма – революция 1989 г. в Румынии была не стихийным восстанием масс, а результатом манипулирования ЦРУ, спецслужбами Франции и Венгрии людьми в Румынии как фигурами на шахматной доске. В финале фильма показана шахматная доска и сделан вывод: США выиграли эту партию у СССР.

Возможно, он задел честь мундира кого-то в спецслужбах РФ, поскольку в суверенном Рунете можно найти несколько гордых, но не очень убедительных статей: это мы свалили Чаушеску. План якобы разработало КГБ, а осуществляло ГРУ, которое вместе с венграми и завело в Румынию снайперов, стрелявших в Бухаресте по демонстрантам и по армии. Не буду разбирать техническую сторону, лишь отмечу, что три мотива свержения Чаушеску в ней неубедительны.

Первый, Чаушеску был против политики "Перестройки", чем портил жизнь Горбачёву, и он его убрал. Второй мотив, Чаушеску с Китаем, Вьетнамом, Кубой, Албанией и КНДР собирался создать альтернативный Горбачёву соцлагерь и строить коммунизм дальше, за что и поплатился. Третий и самый веский, – с 1974 г. в научном центре в Питешти шли работы над созданием румынской атомной бомбы. В 1985 г. якобы из американского сырья там получили оружейный плутоний и Чаушеску за полгода до революции заявил: у него скоро будет одна ядерная бомба и он станет третьей силой наравне с США и СССР, что не понравилось Москве. Правда, у ЮАР и Израиля уже было по паре атомных бомб. Больше их было у Индии и Пакистана, а ядерный центр в Питеште работает до сих пор, вопреки уверениям, что Румыния, когда избавилась от Чаушеску, сдала РФ весь плутоний и "тяжёлую воду" на утилизацию. В реальности у Чаушеску бомбы не было, насобирать на неё плутония предполагалось только к 2000 г.

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Эта байка о советских разведчиках, сорвавших план Чаушеску ядерной войны с одной бомбой, забавный побочный продукт от фильма Брандштаттер. Её появление вызвано не столько гордостью за мундир, как боязнью неудобных вопросов о руководстве КГБ действиями спецслужб оккупированной Венгрии по свержению Чаушеску. На упреждение их и запущена эта байка.

Гораздо ценнее сам фильм, снятый в духе московской теории "оранжевых революций", в которой объективность революций категорически отрицается. Занятный ход мысли в государстве, где 70 лет был культ революции и теории, объяснявшей её объективность и неизбежность. В "теории" революции от Брандштаттер всё проще – революции делают на заказ, почему заголовок её фильма при показе на НТВ и был переведен так "Революция на заказ. Шах и мат семье Чаушеску". Полезно показывать в РФ фильм с таким названием во время первого Майдана в Украине. Австрийцам и немцам его тоже полезно смотреть, пусть и не под столь пропагандистским заглавием.

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Заказчиком революции в Румынии, по версии Брандштаттер, было, разумеется, ЦРУ, которое якобы пришло к выводу, что Чаушеску может помешать объединению Германии, и решило его убрать. Вот такая многоходовочка. Эту мысль в фильме высказал Чарльз Коган, представленный как экс-резидент ЦРУ в Париже по Румынии, и она стала той осью фильма, на которую нанизаны интервью со всеми другими участниками тех событий. Но ни Коган, ни Брандштаттер не объясняют, почему и главное – как Чаушеску мог помешать объединению Германии. В это надо просто верить, как в учение Маркса.

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Теория "революций на заказ", стара как Европа, и Брандштаттер не внесла в неё ничего нового. Вместе с тем в фильме подняты две очень интересные темы.

Первая – это причастность спецслужб социалистической Венгрии к свержению лидера социалистической Румынии. В фильме об этом говорится много. Брандштаттер говорит о поставках из Венгрии оружия и инструкторов для румынских венгров и о тренировочных лагерях на её территории. Но в фильме есть только интервью с румынскими венграми, участниками восстания, и нет интервью с людьми из спецслужб Венгрии. Притом, что в избытке интервью с отставными сотрудниками ЦРУ, включая очень высокопоставленных, и есть два интервью с экс-сотрудниками спецслужб Франции. Есть интервью с тогдашним румынским премьером и высшими офицерами. Но ни одного с деятелями из Будапешта, притом, что их причастность к организации восстания против Чаушеску несомненна.

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Напомню, толчком к восстанию стала формально религиозная манифестация в городе Темишоаре, организованная пастором-венгром Ласло Тёкишем 16 декабря 1989 г. После её расстрела войсками Чаушеску собрал в Бухаресте митинг в поддержку себя, но тут-то всё и пошло не по сценарию.

Тёкиш не скрывал, что он антикоммунист, но это не мешало правительству Венгрии показывать по TV его выступления, поскольку он требовал и "этнической автономии" для венгров Румынии. Тёкиш самый известный, но не единственный венгр, который тогда сотрудничал со спецслужбами Венгрии.

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Об участии венгерских спецслужб и КГБ в революции 1989 г. румынские СМИ стали вновь писать с конца 2018 г., когда показалось, что судебное расследование тех событий, а также обвинений против Иона Илиеску подошло к финалу. Естественно, не в духе байки о КГБ, спасшей всех от ядерной войны. В Румынии ещё всё-таки надеются выяснить, какое гражданство было у снайперов на крышах Бухареста, куда пропали 13 млн. патронов и другие вопросы.

Брандштаттер не могла совсем умолчать об участии спецслужб Венгрии в Румынской революции, как сделала это в отношение КГБ, – оно было слишком явным. Но брать у них интервью не стала, а КГБ вообще удалила со своей шахматной доски революции. Удалила вопреки тому, что тот же Илиеску, который был главой Фронта национального спасения, вёл в те дни переговоры с посольством СССР.

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Этот позабытый факт "боевого" сотрудничества в Румынии спецслужб Будапешта и Москвы проясняет многое и в их нынешнем сотрудничестве по Украине. Старые связи не разорваны. Похоже, покойный Дмитрий Тымчук был прав, когда в декабре 2018 г. писал о том, что российское ГРУ за три месяца "влило" не менее $100 млн. в венгерские фонды, из которых Будапешт финансирует в Закарпатье "гуманитарные проекты" для венгров. В Будапеште не ограничивают себя в расходовании российских денег, но вынуждены быть сдержанными в предъявлении территориальных претензий к соседям, поскольку за такое можно вылететь из НАТО и даже из ЕС.

Другая интересная тема, поднятая в фильме Брандштаттер, – это вечная проблема: как поднять народ на восстание. Решали её ещё "народники" своим хождением в народ. В Румынии её, по мнению Брандштаттер, решали путём создания Чаушеску имиджа убийцы и вора, прятавшего деньги на счетах в буржуазных банках.

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Объективные предпосылки для восстания Чаушеску создал сам, но для его запуска нужен был всплеск эмоций возмущения, а для их появления – простая и внятная причина. Информация о счетах Чаушеску вскоре не подтвердилась, что не имело значения, так как ненавидели его не за это. Зато расстрел демонстрации венгров в Темишоаре создал ему имидж убийцы. Однако трупов в Темишоаре было маловато и восставшие для надёжности позаимствовали их ещё и из моргов соседних городов. Моргами заведовало точно не ЦРУ, но Брандштаттер, указав на эту и другие манипуляции, не стала погружаться в тему о роли правящих элит в восстаниях и революциях. Слишком это опасно как для марксизма, так и для московской теории "оранжевых" революций.

Кремль явкой с повинной в "Дойче веле" бывшего собровца Юрия Гаравского хочет запустить в Беларуси румынский сценарий вызова духа восстания, но не так примитивно, как это изложено у Брандштаттер. ФСБ и ГРУ вновь бьются над проблемой: как поднять инертных белорусов на восстание. Над проблемой, которую 25 лет пытается, но не может решить и оппозиция в Беларуси. Из Лукашенко стали активно делать кровавого убийцу, чтобы вызвать восстание, но не факт, что это удастся как Кремлю, так и оппозиции, действующей независимо от него.

Эту тему оппозиция поднимала не раз и раньше, но без результата. Кремль вообще всё всем испортил тем, что с 2014 г. стал пугать белорусов криком "Будет как на Украине!". После столь долгого и строго предупреждения вперемешку с ужастиками о "белорусских нацистах, поднимающих голову" Кремлю уже сложно призывать белорусов к восстанию даже через "Немецкую волну". Как обычно, Кремль подводит его непоследовательность, то Гитлер друг, то враг. Лукашенко тоже не может постоянно превращаться то в плохого, то в хорошего парня, а Кремль не может с ним определиться.

После фильма "Крестный "батько" 2010-2011 г. белорусы просто свыклись с мыслью, что Лукашенко может и глава мафии, но свой, и это наша белорусская социалистическая мафия. Ничем не хуже итальянской, и как с ней жить мы знаем, а внятную альтернативу вы предложить не можете. Сделать из Лукашенко крутого мафиози можно, но белорусов к восстанию так не подтолкнёшь. Расшевелить разговорами об убийствах оппозиционеров 20-летней давности их тоже так же проблематично, как и россиян беседами о сталинских репрессиях или разговорами о подрывах Путиным домов, чтобы начать вторую войну с чеченцами.

Вдобавок Лукашенко научился держать удар и на вопрос Венедиктова об убийствах ответил, что да, приглашал я в 1990-ые спецназ из России, чтобы очистить Беларусь от криминалитета. Каких бандитов они тогда постреляли, я в деталях не помню. Умеет он плеснуть сала за шиворот москалям, когда захочет. Легенду о страшных 90-ых Кремль прочно вбил в головы россиян и белорусов и теперь получает от неё неожиданные плоды.

Явка с повинной Гаравского вряд ли будет иметь в Беларуси больший эффект, чем фильм "Крестный батько". Жизненный уровень в Беларуси, в отличие от Румынии 1980-ых, высокий. Польша и ЕС в целом охотно пускают белорусов к себе на заработки. Китай денег Лукашенко дал, и очень похоже, что их готовы дать и США, но с условием начала хоть каких-то реформ. Беларусь становится больше похожа на испанскую автократию при позднем Франко, которая медленно разворачивалась к либерализму и к Западу, чем на ту, которая была в Румынии Чаушеску.

В такой ситуации "румынский сценарий" Кремля для Беларуси вряд ли сработает, и в него придётся вносить коррективы. Их не сложно представить, зная способ мышления "чекистов". Когда у них закончится терпение в переговорах с командой Лукашенко, то они будут пытаться включить "крымский сценарий".

Его базовая схема такая. Лица "русского мира" в Беларуси станут активно возмущаться тем, что переговоры о союзном государстве идут слишком долго, а Лукашенко убийца и вор, как вообще можно о чём-то говорить с этим "барыгой". Срочно хотим в РФ вместе с территорией, Беларусь – это выдумка. Если люди Лукашенко не проломят пару черепов таким протестующим, то это сделают люди Путина и на "бацьку" повесят свежие трупы. Далее известные крики "Путин введи войска!" и фраза из Кремля о готовности защитить русских людей везде, даже на Луне. Какой-нибудь новый Гиркин-Стрелков, который уже живёт в Беларуси, тут же встанет с группой товарищей на их защиту с приказом простоять так пару недель и ждать прибытия войск из РФ. Далее возможны разные варианты.

Но пока у "чекистов" терпение ещё не лопнуло, хотя нервы уже сдают. Вероятно, что терпение лопнет ближе к лету и тогда они начнут переводить "румынский сценарий" в "крымскую фазу". Можно уверенно сказать: в 2020 г. белорусам скучно не будет.

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Сергей Климовский Сергей Климовский
Персона
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Место
Россия
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