Румыния планирует признать Россию враждебным государством

Кирилл Лютый Мир 21:21, 9.06.2020 Обновлено: 21:41, 9.06.2020

Румыния может официально признать Россию враждебным государством и угрозой для региона.

Как передает "РИА Новости", об этом сказано в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

В документе отмечается, что наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, на границе с НАТО, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов и угрожает безопасности границ ЕС и НАТО, а также безопасности и стабильности в регионе Черного моря.

Высший совет обороны Румынии уже одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. Он вступит в силу после того, как будет утвержден обеими палатами парламента страны.

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РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, в начале июня глава России Владимир Путин официально утвердил условия использования ядерного оружия. Ядерная "кнопка" может использоваться исключительно президентом.

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