Румыния может официально признать Россию враждебным государством и угрозой для региона.
Как передает "РИА Новости", об этом сказано в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
В документе отмечается, что наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, на границе с НАТО, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов и угрожает безопасности границ ЕС и НАТО, а также безопасности и стабильности в регионе Черного моря.
Высший совет обороны Румынии уже одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. Он вступит в силу после того, как будет утвержден обеими палатами парламента страны.
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РИА Новости
Как писал OBOZREVATEL, в начале июня глава России Владимир Путин официально утвердил условия использования ядерного оружия. Ядерная "кнопка" может использоваться исключительно президентом.
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