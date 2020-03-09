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9 марта • обновлено в 19:27
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Румыния и Албания закрыли все рейсы в Италию из-за коронавируса

1.6т
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Из-за вспышки коронавируса в Италии с воскресенья, 9 марта, Румыния приостановила авиасообщение со страной, а Албания перекрыла не только воздушные, но и морские рейсы.

О решении властей Бухареста сообщает Romania Insider. Гражданам, прибывающим из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи в наземные пограничные пункты, будет разрешен въезд в страну только после принудительного карантина.

"Приостановка всех рейсов во всех аэропортах страны утвержденa начиная с 9 марта с 12:00 до 23 марта 12:00", – заявила министр внутренних дел Марсель Вела.

Румыния и Албания закрыли все рейсы в Италию из-за коронавируса

Румыния и Албания закрыли все рейсы в Италию из-за коронавируса

Те, кто возвращается в страну, будут вынуждены подписать декларацию о том, что они не приехали из карантинной зоны. Им грозит ответственность, если будет доказано обратное.

В Албании также пошли на радикальные меры. Как заявило правительство страны, все вылеты рейсов в Италию из Тираны отменены, также приостановлено движение транспортных средств на паромной линии Дуррес – Анкона и Дуррес – Триест. Экипажам итальянских судов, следующих в порты Албании, запретили сходить на сушу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим указом закрыл на въезд и выезд 15 провинций из-за вспышки коронавируса в стране. За нарушение запрета грозит огромный штраф и даже тюрьма. Число жертв в стране уже приблизилось к 400.

В тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса, погибло минимум шестеро заключенных, многие получили ранения.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правильно. Италию полностью нужно посадить на карантин. По всяком случае авиа надо прекратить полностью. А наземным транспортом пока человек доберется и хотя бы температура появится, чтобы на границе его выловить.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И нам нужно все перекрыть
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