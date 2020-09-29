Руководство Азербайджана и Армении выступило с противоречивыми заявлениями о сбитом Су-25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выступили с противоречивыми заявлениями об армянском штурмовом самолете Су-25, который якобы сбил турецкий F-16.

По словам Алиева, Турция не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян утверждает, что турецкие военные находятся в Азербайджане, пишет "Коммерсант".

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия-1" президент Азербайджана сказал, что Анкара оказывает Баку только моральную поддержку.

"Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюс", – отметил Алиев.

Также глава государства заявил, что с учетом нынешней позиции руководства Армении переговоров быть не может.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также в эфире "России-1" подчеркнул, что их самолет сбила именно турецкая авиация.

По его словам, высокопоставленные военные Турции находятся в Азербайджане и руководят действиями в зоне конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 во вторник, 29 сентября, сбил их штурмовик Су-25.

Эту информацию опровергли в Минобороны Азербайджана и глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

Подробности о третьем дне противостояния, читайте в текстовой онлайн-трансляции OBOZREVATEL.