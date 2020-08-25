РПЦ "уволила" главу Белорусской церкви, призывавшего Лукашенко остановить насилие

Священный синод Русской православной церкви на фоне протестов в Беларуси освободил от должности митрополита Минского и Заславского Павла.

Новым патриаршим экзархом назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Об этом журналистам сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, передает "Интерфакс".

Отмечается, что синод поблагодарил митрополита Павла за понесенные труды на посту главы Белорусской православной церкви и назначил его руководителем Кубанской митрополии РПЦ.

Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также на заседании было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния.

Смена главы БПЦ произошла на фоне протестов в Беларуси. Ранее митрополит Павел призывал Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими, а граждан страны – к сдержанности и мудрости.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания голосования 9 августа и объявления первых результатов во многих городах Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Граждане требовали честного подсчета голосов и отставки Лукашенко. Акции переросли в жесткие стычки, силовики проводили зачистки улиц и массовые задержания.