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РПЦ "уволила" главу Белорусской церкви, призывавшего Лукашенко остановить насилие

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
3,8 т.
Митрополита Павла освободили от должности главы БПЦ

Митрополита Павла освободили от должности главы БПЦ. Фото sputnik.by.

Священный синод Русской православной церкви на фоне протестов в Беларуси освободил от должности митрополита Минского и Заславского Павла.

Новым патриаршим экзархом назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Об этом журналистам сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда, передает "Интерфакс".

Отмечается, что синод поблагодарил митрополита Павла за понесенные труды на посту главы Белорусской православной церкви и назначил его руководителем Кубанской митрополии РПЦ.

Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также на заседании было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния.

Смена главы БПЦ произошла на фоне протестов в Беларуси. Ранее митрополит Павел призывал Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими, а граждан страны – к сдержанности и мудрости.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания голосования 9 августа и объявления первых результатов во многих городах Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Граждане требовали честного подсчета голосов и отставки Лукашенко. Акции переросли в жесткие стычки, силовики проводили зачистки улиц и массовые задержания.

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