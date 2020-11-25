Рождественская "пасхалка" в витрине минского ЦУМа взбудоражила белорусов

В белорусском сегменте социальных сетей быстро разошлось и обросло комментариями фото витрины ЦУМа в Минске с эльфом, который пишет список желаний.

Изначально снимок заметили в публикации издания TYT.by о новогоднем украшении витрин центральных магазинов Минска. Фото быстро разлетелось по соцсетям.

Одни пользователи отметили, что среди желаний, которые написаны на листе эльфа, помимо машины, планшета, телевизора, дома и айфона, написано слово "свобода".

Другие обратили внимание на белое сердечко в красной окантовке с красной елочкой. И цвета, и само сердечко являются символами белорусского протестного движения против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кто-то из пользователей заметил, что витрину уже заменили.

Однако среди пользователей были и те, кому эльф в витрине не понравился. Один из пользователей предположил, что он пишет письмо политзаключенным, а другой заметил в инсталяции только красно-зеленые цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году было так много резонансных событий, что Оксфордский словарь (Oxford Dictionaries) не смог выбрать традиционное "слово года", ему пришлось назвать таковыми несколько слов и выражений. Одно из них – "белорусский".