"Россияне р*гают от мармелада": Соколова высмеяла ложь кремлевских СМИ

Украинская журналистка Янина Соколова разоблачила постоянное искажение невыгодных российской власти фактов в пропагандистских СМИ страны-агрессора.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она на конкретных примерах показала, как для россиян создают параллельную реальность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В России какие угодно неприятные ситуации можно сгладить. Цензура не вырезала из фильма про Элтона Джона восемь минут сцен секса и наркотиков, а государство подарило россиянам восемь минут для общения с семьей. Тимати не заказал свою коллекцию на Ali Express, а импортозаместил в обратном порядке. Сборная России не проиграла финнам, а победила гордость и дала северным соседям порадоваться", – иронизирует Соколова.

Янина Соколова Скриншот видео

"Неправильно писать, что 48% российских семей хватает денег только на еду и одежду, а правильно писать: "52%российских семей рыгают уже от мармелада". Неправильно говорить, что весь мир не признал Крым российским, а правильно говорить: "Весь мир п*д*расы, и нам не обидно!" – продолжила подтрунивать она над оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова ярко высмеяла особенности работы топ-пропагандистов Кремля, раскрыв всю суть продажных российских СМИ. Она провела сравнение между отношением власти Российской Федерации к тем журналистам, которые восхваляют ее, и к тем, которые осмеливаются задавать ей острые вопросы.

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