Россию завалило снегом в первый день лета: появились фото и видео

Сразу в нескольких регионах России в пятницу, 1 июня, резко опустилась температура воздуха и выпал снег.

Об этом сообщает "Интерфакс", добавив, что снегом засыпало Набережные Челны и Елабугу, Урал и Поволжье.

"Снег шел мелкий, но сильный. Вышла на прогулку с собакой — все припорошено, на листьях деревьев даже маленькие сугробики лежат", — рассказала россиянка в сети.

Мощные снегопады прошли также в Оренбургской области и Пермском крае.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали об изменении погоды в Украине.