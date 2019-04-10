Россию вернут в Совет Европы? ПАСЕ приняла резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет СЕ.

Об этом передает передает "РИА Новости", отмечая, что подобное решение было согласовано "впервые с момента кризиса в отношениях".

Всего проголосовал 151 парламентарий, из них 105 – за резолюцию, 30 – против и 16 – воздержались.

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В проекте принятой резолюции указывается, что ПАСЕ "призывает Российскую Федерацию в соответствии с ее уставными обязательствами назначить делегацию в Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет Организации, невыполнение которой может привести к приостановке ее прав на представительства в обоих уставных органах, если Комитет министров (иностранных дел – уставной орган СЕ) решит применить статью 9 Устава".

"ПАСЕ призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-член будет вынуждено решить покинуть Организацию со всеми геополитическими последствиями", – сказано в тексте.

При этом внефракционный украинский депутат Борислав Береза отметил, что Россия "и дальше будет искать возможности вернуться в зал ПАСЕ без выполнения резолюций".

Он подчеркнул, что для этого россияне будут использовать весь свой инструментарий, в том числе финансовый шантаж, ложь и манипуляции.

"Сегодняшний доклад голландца Тинни Кокса не возвращает делегацию РФ в ПАСЕ и не снимает с них санкции, но закладывает механизмы, которые могут быть использованы в будущем при определенных обстоятельствах", – написал Береза на странице в Facebook.

Он добавил: "Следующим шагом, который попытаются сделать наши оппоненты, будет согласие Комитета министров Совета Европы на эту реформу. А там нет консенсуса".

Напомним, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее ПАСЕ отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

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