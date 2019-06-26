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Россию вернут без санкций? ПАСЕ готовит новую подлость для Украины

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Профильные комитеты ПАСЕ рассмотрели вопрос о полномочиях делегации России и приняли рекомендацию подтвердить их даже без санкций.

Минимальные ограничения еще оставались после скандального решения ассамблеи, сообщает "Европейская правда".

Так, мониторинговый комитет, который разбирался с нарушениями принципов Совета Европы со стороны РФ, не нашел оснований предлагать ПАСЕ налагать на россиян какие-либо ограничения.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

Регламентный комитет, который анализировал присутствие в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

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"В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после решения ПАСЕ, принятого в понедельник", - подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Франция
Тег
ПАСЕ
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Питон Каа
Питон Каа
Ну все ведь прекрасно понимают, что Россия не примет даже самых малейших ограничений, а российская делегация в ПАСЕ нужна больше самой ПАСЕ, чем России.
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Malishev Igor
Malishev Igor
Видимо радикально противоположно изменился тренд касаемый Украины...Достала она ( Украина) всех своим нытьем и несостоятельностью - решили вернуть всё на круги своя ...ЯК БЫЛО...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Malishev Igor, да и политикам все труднее объяснять своему электорату, почему они терпят убытки из-за Украины, ведь никаких перемен к лучшему за прошедшие годы так и не случилось...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы стали плевательницей...в вас только ленивый на харкает ныне
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