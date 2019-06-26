Россию вернут без санкций? ПАСЕ готовит новую подлость для Украины

Профильные комитеты ПАСЕ рассмотрели вопрос о полномочиях делегации России и приняли рекомендацию подтвердить их даже без санкций.
Минимальные ограничения еще оставались после скандального решения ассамблеи, сообщает "Европейская правда".
Так, мониторинговый комитет, который разбирался с нарушениями принципов Совета Европы со стороны РФ, не нашел оснований предлагать ПАСЕ налагать на россиян какие-либо ограничения.
Заседание ПАСЕ
Регламентный комитет, который анализировал присутствие в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.
"В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после решения ПАСЕ, принятого в понедельник", - подчеркивает издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
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