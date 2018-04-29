Россию уличили во вмешательство в еще одни выборы

Российские боты пытались помочь лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину выиграть прошлогодние выборы в Великобритании.

Об этом говорится в совместном расследовании газеты Times и Университета Суонси, передает УП.

Так, в рамках исследования удалось обнаружить 6 500 российских аккаунтов в Twitter, которые активно агитировали за Корбина за несколько недель до выборов.

"Много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле руководствовались ботами. 9 из 10 сообщений, которые распространялись этими аккаунтами, поддерживали лидера лейбористов, и наоборот - 9 из 10 твитов, которые вспоминали консерваторов, были отрицательными. Интерес к другим основным политическим партиям был незначительным", - говорится в исследовании.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она "не знает ни о каких автоматизированных ботах, не платила за эти услуги и не знает ничего о сторонниках партии, которые могли бы этим заниматся".

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В то же время лейбористы предположили, что российские боты могли поддерживать консерваторов.

Британские ученые заявляют, что обнаруженные фейковые аккаунты - лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более детальное расследование.

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