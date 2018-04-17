Слава Рабинович сказал, что развалит Россию

В свое время существенное снижение мировой цены на нефть не стало главной причиной развала Советского Союза; не станет оно и главной причиной возможного развала Российской Федерации.

"Союз развалился из-за очень большого количества причин и столь же большого количества событий", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, может ли низкая цена на нефть на мировом рынке развалить Российскую Федерацию так же, как в свое время это развалило Советский Союз, он заметил: "Советский Союз развалился не только из-за цен на нефть. Когда-то в истории Союза были времена, когда он практически не опирался на рынок нефти".

В то же время финансист заявил: "Такие режимы, как Советский Союз, такие режимы, как путинская Россия сами по себе являются генераторами "черных лебедей" - для них существует обыкновенный, естественный, нормальный фон "черных лебедей", но кроме этого, эти режимы являются и их генераторами".

Таким образом, "когда критическая масса этих "черных лебедей" накроет Россию, и путинский режим падет, и, скорее всего, страна развалится", - спрогнозировал Рабинович.

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович пояснил, почему президента России Владимира Путина нельзя допускать не только к "ядерной кнопке", но и к огнестрельному оружию и кухонным ножам.