Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17

Ирина Кулинич Мир 09:56, 10.04.2020 Обновлено: 12:12, 10.04.2020

России не удалось на заседании Совбеза ООН повернуть в свою сторону рассмотрение дела о катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"РФ попыталась в выгодном для себя свете проговорить дело сбитого самолета, но попытка не удалась и обернулась против самой России. Позиции членов Совбеза были очень жесткими и РФ по сути поставили на место наши партнеры, которые принимали участие в обсуждении", – рассказал глава МИД.

Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17

Кулеба подчеркнул, что Украина будет настаивать на том, чтобы все виновные были наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба также рассказал, что Украина заблокировала попытки России протащить в ЕС отмену санкций под видом помощи из-за коронавируса.

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