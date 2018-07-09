МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Россию посреди лета завалило снегом: видео аномалии

2.1тЧитать новость на украинском

В Бурятии (Россия) посреди лета, 9 июля, выпало много снега в горах.

Соответствующую аномалию запечатлели жители Окинского района на камеру и опубликовали в сети. Судя по ролику, снег покрыл поля и деревья, и продолжал сыпаться крупными хлопьями.

По данным "Байкал-Daily", он выпал только в горах. В районном центре Орлик осадков не было.

Новости
В Южной Африке впервые за 10 лет выпал снег: появились фото и видео аномалии

Выпавший снег растаял, но температура для летнего периода осталась низкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня также на горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.

Также, осадками засыпало обсерваторию на горе Поп Иван, которую называют "Белым слоном".

Место
Россия
Объект
снегопад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги