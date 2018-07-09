Россию посреди лета завалило снегом: видео аномалии

В Бурятии (Россия) посреди лета, 9 июля, выпало много снега в горах.

Соответствующую аномалию запечатлели жители Окинского района на камеру и опубликовали в сети. Судя по ролику, снег покрыл поля и деревья, и продолжал сыпаться крупными хлопьями.

По данным "Байкал-Daily", он выпал только в горах. В районном центре Орлик осадков не было.

Выпавший снег растаял, но температура для летнего периода осталась низкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня также на горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.

Также, осадками засыпало обсерваторию на горе Поп Иван, которую называют "Белым слоном".