Новость из США. Что на самом деле сказал сенатор Джонсон.

Читаю массу перепостов о том, что республиканский сенатор Рон Джонсон сказал по возвращении из России, что ею правит мафия. Да, он это по сути действительно сказал. Но эта его фраза вырвана из контекста его интервью Washington Examiner. А стоит прочитать все, что он сказал, полностью.

В начале этого интервью он сказал, что Конгресс слишком поспешил наказать Россию за вмешательство в американские выборы, имея в виду принятие закона о санкциях.

Далее Джонсон сказал, что по его мнению санкции против различных отраслей российской экономики и финансового сектора могут отразиться на ухудшении жизни российских граждан. А ухудшать нужно по его мнению не жизнь простых граждан, а жизнь руководителей России и круга близких к Путину олигархов, поскольку они все вместе представляют собой мафию. Джонсон также сказал, что в ходе своего пребывания в Москве не увидел, что санкции работают (Москва и жизнь в ней по мнению сенатора хорошо выглядят). Поэтому сенатор считает, что нужны персональные санкции против членов мафии, а не против отраслей российской экономики.

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На самом же деле практика как раз показала, что практически все персональные санкции члены мафии довольно легко обходят, переписывая своё имущество, счета и акции на родственников и других, связанных с ними людей. А вот санкции, введённые в своё время США синхронно с ЕС и Канадой, запрещающие России брать долгосрочные кредиты, запрещающие инвестиции в российский нефтегазовый сектор, для России на самом деле чувствительны. Она на этом уже потеряла много денег.

Что же касается того, что Конгресс "поспешил" принять закон о санкциях, то администрация этот закон совершенно открыто не выполняет в двух его ключевых пунктах: не введены тотальные санкции против российского оборонного сектора и всех, кто с ним сотрудничает (а этот должно было быть сделано до 29 января 2018 года) и не введены санкции против любых операций, связанных с российским суверенным долгом. Практически не выполняется и положение закона о санкциях против ближнего круга Путина. Введённые 6 апреля персональные санкции касаются ограниченного круга олигархов. Серьезно пострадать от них мог только Вексельберг и его бизнес. А, скажем, большинство санкций, введённых 6 апреля против компаний Дерипаски, были вскоре ослаблены или отложены до октября. Республиканское большинство в Конгрессе на все это закрывает глаза, не требуя от администрации никаких объяснений.