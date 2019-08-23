Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Подтолкнули к связи с Гитлером": Россию поймали на наглом историческом фейке

3.1т Читать материал на украинском

Российская миссия ОБСЕ, а также МИД Российской Федерации начали распространять неправдивую информацию о том, что во Второй мировой войне якобы виновны Польша Англия и Франция.

О попытке искажения исторических фактов Москвой написала на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

"Если вы думаете, что видели максимум цинизма в исполнении российских дипломатов, то нет. Российская миссия в ОБСЕ пишет, что во Второй мировой войне виновата ... Польша. Потому что она в 1934 подписала соглашение с Гитлером. Российский МИД, в свою очередь, заявляет, что в войне виноваты Англия и Франция. Потому что они подтолкнули СССР к пакту с Гитлером в 1939 и думали, что их война обойдет", – возмутилась она.

Новости
"Восстановили справедливость": на КремльТВ нагло оправдали Россию за начало Второй мировой

Пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа

ATR

Осмоловская добавила, что официальные структуры страны-агрессора продвигают это под хэштегом #truehistory (правдивая история). Целью такой активности является создание впечатления, что "не все так однозначно" к юбилею пакта Молотова-Риббентропа.

"Мне это напоминает школьный буллинг. Вот есть такой гадский ребенок, злой, закомплексованный, который достает всех вокруг и особенно травит слабых. Учителя разводят руками, потому что за ребенком влиятельные родители, которые платят школе, лично директору и завучу. Ученики прячутся или прислуживают, чтобы их не трогали. Если сменить школу не вариант, а полиция предлагает договариваться, какие есть варианты?" – негодует Осмоловская.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский Договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года, был впервые отсканирован и опубликован на сайте фонда "Историческая память". Помимо самого договора историко-документальный департамент российского МИД предоставил секретный дополнительный протокол к нему.

Украинский историк Александр Мотыль отметил, что нынешняя Россия, как правопреемница СССР, старается убедить мир в невиновности Союза за Вторую мировую войну и в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа с тогдашней нацистской Германией было вынужденным шагом с его стороны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
2
13
Смешно
2
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Во-первых, где ссылка на "неправдивую информацию"? Во-вторых, по сути все верно:СССР подписал пакт с Германией после неудачных попыток заключить антигитлеровский союз с Англией и Францией. Польша же отказалась пропустить советские войска на помощь Чехословакии, а вместо этого весело пилила её вместе с нациками, оттяпав Тешинскую область.Если бы Гитлеру дали отпор в 1938-ом, а не отдали чехов на растерзание Германии, то и мировой войны скорее всего бы не случилось
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
1940, ноябрь Переговоры СССР с Германией о разделе мира В конце 1940 г. СССР заявил Германии о своем желании войти в только что образованный тройственный пакт Германии – Италии – Японии, чтобы участвовать в начавшемся переделе мира. Об этом с Гитлером вел речь прибывший в Берлин в ноябре 1940 г. Молотов. Он изложил требования Москвы: контроль над Балканами, выход к проливам, военные базы в Дарданеллах, а также советский контроль над проливами Скагерраке и Каттегате при выходе из Балтийского моря. СССР вновь просил согласия Германии на продолжение войны с Финляндией. Немцы обещали подумать. В конце ноября СССР дополнительно попросил расширить свою зону влияния на Средний Восток, включая Северный Иран и Ирак. Впрочем, все ограничилось разговорами и играми на карте. Германии предстояло еще сломить мощь истинной властительницы мира – Британии. Кроме того, осенью 1940 г. Гитлер уже не испытывал пиетета к Сталину после неудачной для СССР «зимней войны» с Финляндией и делиться с ним территориями и влиянием не хотел. После установления границ и подписания договора «О дружбе и границе» с Германией были заключены также разные торговые соглашения. Казалось, дух Рапалло воспрянул из прошлого. СССР стал обеспечивать воюющую в Европе Германию как своими материалами, так и транзитными товарами, которые закупал для Германии в азиатских странах. ПОСЛЕ ЭТОГО РАБОТА НАД ПЛАНОМ БАРБАРОССА ПОШЛА В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
какой школьный буллинг,идиотка,это все аргументы?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...