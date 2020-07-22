Россию подозревают в использовании боевых дельфинов из Крыма в Сирии, – Forbes

В конце 2018 года Россия разместила на сирийской военно-морской базе в Тартусе специальные отряды обученных дельфинов якобы для поддержки военных страны-агрессора.

Об этом пишет журналист Forbes. Как доказательство он приводит в своем материале данные со спутников.

По словам автора публикации, отряды дельфинов в воде он заметил, когда рассматривал спутниковые фото из Тартуса. Там расположен порт, где, как заявляет журналист, РФ разместила свои подводные лодки, используемые для войны в Сирии.

"Если увидеть аналогичные корпуса на базах ВМС России в Черном море и Арктике, становится понятно, чем они являются", – подчеркнул он.

Спутниковые снимки от 2 ноября 2018 года показывают два загона морских дельфинов в сирийском Тартусе, считает журналист (forbes.com)

Журналист предположил, что морских млекопитающих будут использовать для противодействия неприятельским дайверам, "которые могут предпринять попытку помешать кораблям", что расположены в порту. Ведь дельфины, пишет он, также способны поднимать с морского дна объекты и "выполнять разведку".

Российский флот развернул белух на своей специальной подводной базе в Арктике (forbes.com)

В материале подчеркивается, что с большой долей вероятности дельфины в Сирии принадлежат именно подразделению, которое базируется недалеко от Севастополя во временно аннексированном РФ Крыму.

Автор не исключает, что спутник "заметил" не дельфинов, а тюленей, но при этом больше склонен верить именно в версию наличия первых.

Также в публикации говорится о том, что еще одна активная база России по подготовке морских млекопитающих находится в Арктике, там обучают тюленей и белух.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийской провинции Идлиб трое российских военных получили легкие ранения в результате мощного взрыва фугаса на пути следования колонны вооруженных сил РФ и Турции.