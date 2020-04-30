Россию не позвали в Берлин на 75-летие окончания войны: дошло до скандала

Германия не стала приглашать Россию на 75-летие окончания Второй мировой войны, поскольку мероприятия запланированы только для граждан, однако в РФ устроили скандал.

Так, заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила в среду, 29 апреля, что, по ее данным, представители РФ не приглашены на церемонию.

Ее слова вызивали бурную реакцию в России, где возмутились таким решением. Информацию массово распространили в СМИ. Отреагировали и пророссийские силы в Германии.

Россию не позвали в Берлин на 75-летие окончания войны

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии газете "ВЗГЛЯД" заявил, что в Европе якобы пытаются преуменьшить роль России во Второй мировой войне, чтобы страна не получила дополнительный имиджевый капитал.

"Это не первый раз, когда в Польше, во Франции и других местах пытаются как-то приуменьшить роль России в этой войне. Может быть, это происходит из соображений, что приглашение на подобные церемонии дает России дополнительный имиджевый капитал, который не хотелось бы видеть власть имущим", – выдал он.

Вскоре в Германии дали официальное объяснение, пишет РИА Новости.

"Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению", – сказала представитель ведомства президента, добавив, что "приглашенные лица не участвуют" в этой акции, в том числе представители иностранных государств.

Собеседница агентства добавила, что ранее запланированное официальное мероприятия в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе было отменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.