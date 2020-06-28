Трамп назвал причину исключения России из G8

На исключении России из "Большой восьмерки" (G8) настоял бывший президент США Барак Обама.

Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, причиной является то, что Москва "переиграла" Вашингтон.

"Россия полностью переиграла его [Джо Байдена] и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России", – написал Трамп.

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Напомним, что Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 год, когда организация называлась "большой восьмеркой" (G8). Как известно, из-за аннексии Крыма ее исключили из группы стран, и больше она не участвовала во встречах этого формата.

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