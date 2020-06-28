МоваЯзык

Топ-темы:

Трамп назвал причину исключения России из G8

Дарья Дурова
Мир
1,8 т.
G7

Флаги стран G7. fakty.ua

На исключении России из "Большой восьмерки" (G8) настоял бывший президент США Барак Обама.

Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, причиной является то, что Москва "переиграла" Вашингтон.

"Россия полностью переиграла его [Джо Байдена] и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России", – написал Трамп.

Скриншот

Скриншот

Напомним, что Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 год, когда организация называлась "большой восьмеркой" (G8). Как известно, из-за аннексии Крыма ее исключили из группы стран, и больше она не участвовала во встречах этого формата.

Как писал OBOZREVATEL:

РоссияСаммит G7политикаНовости РоссииДжо БайденБарак ОбамаДональд Трамп
Поделиться в Facebook
  2. Мир