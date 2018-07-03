Сейчас весь мир имеет возможность наблюдать то, что происходит в РФ в связи с футбольным чемпионатом. Сеть ломится от видео обнаженных россиянок в окружении то мексиканских, то еще каких-то смуглых болельщиков. Уже есть видеосюжеты, где российские болельщицы близко знакомятся с иностранными болельщиками прямо под трибунами во время матча, под соответствующие звуки трибун, а в каком-то кабаке, компания иностранных болельщиков оставила после себя на столе, обнаженную молодую россиянку. Но тем не менее, они всем этим страшно гордятся. И это при том, что они же долго смеялись над тем, что украинки приезжали в Москву работать проститутками. Не вдаваясь в подробности, просто заметим, что в большинстве развитых и цивилизованных стран, проституция легализована и там никто в этом не видит в этом ничего смешного или постыдного.

В странах, где уровень жизни и социальные стандарты на порядок выше российских, местные жительницы спокойно занимаются этой деятельностью. По своим причинам, они решили таким образом легально зарабатывать деньги. Московия сейчас демонстрирует даже не проституцию, а что-то совершенно другое, ибо денег россиянкам никто не платит, но исполняют они всю программу стандартного борделя. Об этом свидетельствуют не только видео, но и комментарии тех иностранцев, которые побывали на чемпионате. Немцы, например, писали о невероятном количестве проституток в РФ, которые совсем не берут денег за свои услуги, а они-то знают в этом толк.

Все эти удивленные отзывы возникают лишь потому, что гости увидели только кусочек большой картины и не поняли самой сути явления. Они увидели один из эпизодов каскадного победобесия. Московия являет собой страну, в которой моет отсутствовать еда, удобства, права, медицина и прочее но должна быть причина чем-то гордиться. Если такая причина найдена и внедрена в общественное сознание, то баланс будет восстановлен. Старшее поколение помнит слова из песни Юрия Визбора(сыгравшего Бормана в фильме "Семнадцать мгновений весны") на этот счет:

"Зато мы делаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета,

Мы впереди планеты всей"

Причем, предмет гордости всегда оторван от масс гордящихся, которые к нему не имеют никакого отношения. Это действует практически в любом эпизоде победобесия. Даже в приведенных выше словах имеется второе дно, ибо ракеты, которые полетели в космос были поставлены на поток только после того, как из Германии были вывезены прототипы Фау, чертежи и оборудование, на котором они производились. В совке немецкие инженеры, конструкторы и ученые, допилили ФАУ до нужных кондиций и теперь все это летает до сих пор, с небольшими доработками. То же самое было и с ядерным оружием. А балет, в современном его представлении, был создан в Италии и Франции, откуда и пришел в империю со всеми своими правилами и техниками в неизменном виде.

Если взять каждый крупный элемент российского победобесия и внимательно к нему присмотреться, то окажется, что это либо плагиат, либо ложь, поскольку население этой дремучей и патриархальной страны, было не способно на собственные новации. Понятно, что в огромной метрополии и покоренных колониях, в разных пропорциях, присутствовала творческая прослойка, но этот монстр всегда старался задушить этих людей или в лучшем случае – выдавить во вне, как нечто чуждое. То есть, сама многовековая туша вела внутри себя отрицательную селекцию, стремясь привести население к общему, быдлоподобному состоянию, которое так упрощало методы организации и управления государством. Собственно говоря, баланс возник на встречных курсах власти и быдла. Власть, за редким исключением, была бездарной и дремучей, а быдло – тупым и ленивым.

Симбиоз возник на принципе простоты идеи и простоты управления. Охлос не желал погружаться в тонкие материи любых теорий, а хотел простых, черно-белых определений. Выбор ему не нужен, а нужен приказ. Даже знаменитые мыслители Московии, которые погружались в пучину исследований среды, в которой они живут, рано или поздно высказывали сожаление о том, что вообще полезли в эти дебри. Кто-то писал об этом прямо, а кто-то – двигал теории предопределенности, а значит – бесполезности и иллюзорности выбора, а значит и свободы. Круг замыкался в очередной раз и все возвращалось к тому, что публике нужно представить очередной фетиш, которым та могла бы гордиться. В таком состоянии с нею можно делать что угодно, гордость и победобесие – нивелируют любой ужас.